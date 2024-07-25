Skuter'inin bataryası ile asansöre bindi! Küle döndü

Adamın elinde bulunan lityum batarya bir anda alev aldı ve adam korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Bu olay, elektrikli scooterların lityum bataryalarının tehlikelerini yeniden gündeme getirdi. Kapalı alanlarda, özellikle metro gibi toplu taşıma araçlarında, bu tür bataryaların kullanımı yasaklanmalı.

Feci olay sırasında yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen adam kurtarılamadı. Bu tür bataryaların kapalı alanlarda kullanımının yasaklanması, benzer trajedilerin önlenmesi için önemli bir adım olabilir. Yetkililer, bu konuda daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.

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