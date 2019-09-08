Skrtel oynadı, Başakşehir tek golle yendi

Medipol Başakşehir, lige verilen mili takım arasında İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalarken, yardımcı hakem olarak da Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi görev yaptı.

Medipol Başakşehir karşılaşmaya Volkan, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Uğur, Mehmet, Mahmut, Gulbrandsen, Arda, Aleksic ve Demba Ba 11’i ile başladı.

İstanbulspor’da ise ilk 11’de şu isimler yer aldı:

“Alperen, Oğuzhan, Mehmet , Atchom, Tuncer Duhan, Onur Ergün, Eslem, Muhammed Enes, Muhammed Demirci, Cjajic, İbrahim Yılmaz.”

Turuncu-lacivertliler, mücadeleden bu sezon kadrosuna kattığı Danijel Aleksic’in kaydettiği golle 1-0 galip ayrıldı. 37. dakikada Mahmut’un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Aleksic, yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.



Skrtel ilk kez forma giydi

Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Martin Skrtel, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına çıktı. Slovakyalı futbolcu, İstanbulspor ile oynanan hazırlık mücadelesinde 73 dakika sahada kaldı. Skrtel'in yanı sıra sakatlığından dolayı uzun süre forma şansı bulamayan Moldovalı futbolcu Epureanu da İstanbulspor karşısında görev aldı.