Skoda’dan kışı bahara döndüren kampanya

Skoda Şubat ayında da geniş ürün gamını büyük avantajlarla sunmaya devam ediyor. Sıfır kilometre otomobil sahibi olmak isteyenleri uygun ödeme koşullarıyla buluşturan Skoda’da Kodiaq, Superb, Karoq, Octavia, Fabia ve Rapid modellerinde olmak üzere tüm ürün gamına özel fiyat avantajlarıyla ulaşmak mümkün.

Zengin donanımı, yüksek verimli motorları ile markanın amiral gemisi Superb, Prestige ve Laurin & Klement versiyonlarında 100 bin TL’ye 12 ay faizsiz kredi fırsatı bulunuyor. Skoda markasının iki SUV modeli Kodiaq ve Karoq’a da 50 bin TL’ye 12 ay/yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Skoda Fabia da yüzde 3 fiyat indirimi uygulanıyor.