Skoda fiyat listesini duyurdu, tarih verdi: 2023 yeni araç fiyatlarını zamlarla güncellendi! İşte Skoda fiyat listesi
Otomotiv üreticilerinin 2023 yılı için yaptığı zamlar durmuyor, Skoda, yeni yılda zam yapan isimler arasında yer aldı. Ayrıca ÖTV muafiyeti 2023 yılı için güncellendi. Piyasa önderleri tarih verdi: Araç fiyatlarında önümüzdeki aylar değişiklik göstereceğini vurguluyor. İşte zamdan sonra Skoda yeni fiyat listesi...
2023 yılı zamları beraberinde getirdi. Dünyada 2023 yılıyla birlikte çok sayıda ürün ve hizmete zam geldi. Çip krizi, küresel ekonomik kriz, pandemi süreciyle beraber üretim ve tedarik zincirinin kırılması, ham madde maliyetlerinin artması, Ukrayna-Rusya savaşı ve ülkemizde döviz kurlarının yükselmesi gibi çok sayıda etken otomobil fiyatlarında zamma yol açıyor. Bu kapsamda, birçok otomobil devinden zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.
Skoda 2023 Modellerine Yüzde 8’e Varan Zam
En eski otomobil üreticilerinden biri olan Çek otomobil üreticisi, Skoda’ 1991 yılında Alman otomobil devi Volkswagen Grubu tarafından satın alındı. Son dönemlerin en çok tercih eden otomobil markalarının başında gelen Skoda’nın 2023 model araçlarına yüzde 4 ila 8 zam geldiği ifade edildi.
Otomobil fiyatlarındaki zamların önüne geçilemiyor. edirnejethaber.com'a göre: 2022 yılında döviz kurlarındaki artış ve yükselen maliyetler paralelinde markalar neredeyse her ay fiyatları güncellemişti. Bazı aylarda ise markalar 3 kez zam yapmıştı.
2023 yılının ilk ayı henüz tamamlanmadan otomobil fiyatlarına zamlar yapıldı. Uzman isimler, henüz 2023 modellere gelecek zamları ‘görmediğimizi’ ifade ederek fiyatların yükseleceği yönünde uyarı yapmıştı.
Skoda, 2023 model fiyatlarına 25 Ocak’ta güncelledi. Fabia, Scala, Kamiq ve Octavia modellerinin fiyatları %4-8 arasında zamlandı..
Skoda Fabia Fiyat Listesi 2023
FABIA Elite 1.0 TSI 95 PS 554.900 TL
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 629.900 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 709.900 TL
Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG – 839.900 TL
Skoda Scala Fiyat Listesi 2023
SCALA Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 724.400 TL
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 764.400 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 869.400 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 938.900 TL
Octavia Fiyat Listesi 2023
OCTAVIA Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 914.400 TL
Elite 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 971.900 TL
Premium 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG 1.036.400 TL
Premium 1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG 1.093.900 TL
Skoda Kamiq Fiyat Listesi 2023
Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 824.900 TL
Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 894.400 TL
Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 929.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 999.400 TL
Skoda Karoq Fiyat Listesi 2023
KAROQ Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.119.900 TL
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.309.900 TL
Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.344.900 TL
Skoda SuperB Fiyat Listesi 2023
SUPERB Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.119.900 TL
Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.229.900 TL
Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.424.900 TL
L&K Crystal 2.0 TSI ACT 280 PS DSG 4×4 2.348.900 TL
Combi Scout 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.634.900 TL
İkinci el ve Sıfır otomobil fiyatları artık aylık, haftalık değişebiliyor. Bu nedenle fiyatlarda farklık gösterebilir.
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