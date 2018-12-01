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Skandalların efendisi 'Kağıttepe'li Kemal kirayı ödemedi! Dava geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Kağıttepe’ dediği Kağıthane’de, partisinin kiraladığı halk evinin 3 yıllık kirasını ödemediği ortaya çıktı. 100 bin liralık kira alacağını isteyen mal sahibi, dava açmaya hazırlanıyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:18
Skandalların efendisi 'Kağıttepe'li Kemal kirayı ödemedi! Dava geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kağıttepe" gafıyla tarihe geçtiği Kağıthane'de CHP'nin skandalları bitmiyor. Daha önce Kağıthane'de kiralanan depo ücreti ve il binasının kira borcunu ödemediği için CHP İstanbul İl Başkanlığı icralık olan CHP, benzer bir vakaya daha imza attı. Kılıçdaroğlu'nun 11 yıl önce açtığı Kağıthane'deki Cumhuriyet Halk Evleri'nin yaklaşık 100 bin liralık kira ücretinin ödenmediği ortaya çıktı.

Halk evi yapmak için kiralandı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanı olduğu 2007'de, Kağıthane'de Gürsel Mahallesi Binnaz Sokak 1 No'lu 5 katlı apartmanda 'Cumhuriyet Halk Evleri' için iki kat kiraladı. Mal sahibi Mehmet Aydınoğlu'yla 1 Aralık 2007'de bin 200 lira bedel karşılığı kira sözleşmesi imzaladı. Halk evinin açılışına Tekin'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kira bedeli yıllık toplu olarak ödeniyordu. Kiralanan yerde daha sonra 'Toplumsal Eğitim ve Gelişim Derneği' faaliyet göstermeye başladı. 2015 Mayıs ayından 2017 Şubat ayına kadar kira ödenmedi. Dernek Başkanı Benan Baykal, binayı boşaltırken mal sahibine kalan kira tutarının ödeneceğini söyledi. Ancak 100 bin lirayı bulan 3 yıllık kira bedeli ödenmedi.

Mahkeme uyarısına Tekin'in cevabı: Verirsen ver

Mal sahibi Aydınoğlu ise, kira sözleşmesinde imzası bulunan Gürsel Tekin'i arayarak borcunu istedi. Tekin ise "Ben dernekten ayrıldım. Benan Baykal'a teslim ettim. Sorumlu odur" dedi. Aydınoğlu "Kontrat senin üzerine, milletvekilisin sorumlu sen değil misin? Seni mahkemeye veririm" diye karşılık verdi. Tekin ise "Verirsen ver" dedi.

Aynı yerde Kılıçdaroğlu da ev kiraladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2009'da yerel seçimde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olduğunda, halk evi olarak kiralanan binanın bitişiğindeki binada kiralık bir daire tutmuştu. İstanbul'da seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu, 20 gün sonra evi boşaltmıştı. Aday olduğu seçimde Kağıthane'de bir ilkokulda oy kullanan Kılıçdaroğlu, adres değişikliğini bildirmeyince 2010 referandumunda oy kullanamamıştı.

CHP'nin ilk vukuatı değil

CHP'nin kira ödememe konusunda İstanbul'daki bu ilk vukuatı değil. CHP İstanbul İl Başkanlığı, 16 Nisan referandumu için Kağıthane'de kiraladığı deponun yaklaşık 100 bin liraya ulaşan kirasını ödemediği için icralık olmuş, başkanlığa haciz konulmuştu.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:18
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. CHP
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