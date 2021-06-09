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Siyaset Skandalların başkanı kafayı çıkardı! Erdoğan’a akılalmaz suçlama
Siyaset

Skandalların başkanı kafayı çıkardı! Erdoğan’a akılalmaz suçlama

İBB Başkanlığı yaptığı dönemde İstanbulluları çöp dağlarına ve susuzluğa mahkum eden ve Haliç’i bataklığa çeviren CHP’li Nurettin Sözen yine kafayı çıkardı. Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı yaptığı dönemde aldığı kararlar nedeniyle Marmara Denizi’nde müsilaj sorunu olduğunu iddia ederek beyin yakan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 13:26:00 -
Skandalların başkanı kafayı çıkardı! Erdoğan’a akılalmaz suçlama

 yeniakit.com.tr 

Marmara Denizi tarihin en büyük tehditlerinden biriyle karşı karşıya. Atık suların arıtılmadan direkt Marmara Denizi’ne karışması nedeniyle ortaya çıkan müsilaj sorunu giderek yayılıyor. AK Parti yönetimindeyken inşa edilmesi kararlaştırılan su arıtma tesisinin CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından iptal edilmesi nedeniyle yaşanan sorunun deniz ekosistemini yok etmesinden endişe ediliyor.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği yüzünden müsilaj tehdidiyle boğuşan Marmara Denizi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti. Hükümet, Marmara Denizi’ni kurtarmak için temizleme çalışmalarına başladı.

CHP’liler yine Erdoğan’ı suçladı

Yaşananların ardından özür dilemesi gereken CHP cephesi yine büyük bir yüzsüzlük örneği sergiledi. Kendi İBB Başkanlığı döneminde onlarca skandalla gündeme gelen CHP’li Nurettin Sözen, Erdoğan’ın İBB Başkanı iken verdiği kararlar nedeniyle bugün müsilaj sorunu yaşandığı yalanıyla tekrar gündem oldu.

Sözen, kendi dönemlerinde yapımına başlanan ya da ihale aşamasına gelmiş tam biyolojik arıtma tesislerinin yapımının Erdoğan’ın 1994’te İstanbul’a belediye başkanı olmasından sonra durdurularak atık suyun denize verildiğini ileri sürdü.

Denizi kirleten derelerin ıslah projelerinin de durdurulduğunu öne süren Sözen, “Erdoğan’ın atık suları denizin dibine deşarj edilmesi ve denizin bunu kendi kendine temizleyebileceği şeklindeki temel yanılgısının Kanal İstanbul Projesi’ni gerçekleştirme konusundaki ısrarı ile sürdüğünü görüyoruz” diyerek iyice sıvadı!..

Sözen’in, İmamoğlu’nun iptal ettiği biyolojik su arıtma tesisi hakkında konuşmaması da ayrıca dikkat çekti!..

Skandalların başkanı

Belediye yönetmekten aciz olan Nurettin Sözen, İBB’nin başındayken İstanbul çöp dağlarıyla kaplanmıştı!.. Çöp toplamaktan bile aciz durumda olan Sözen, Ümraniye’de çöp dağlarındaki patlama nedeniyle de 39 kişinin ölmesine neden olmuştu.

Aynı Sözen, Haliç’i adeta bataklık haline getirmişti. Ekrem İmamoğlu’nun da önce Haliç’i, ardından Marmara Denizi’ni bitirmesi, “CHP’nin geleneği” olarak yorumlanıyor!..

Aynı zamanda Nurettin Sözen’in İSKİ Genel Müdürü olarak atadığı Ergun Göknel’in yolsuzluğu ortaya çıkmıştı. Sözen’in adamı Göknel, evliyken başka bir kadınla yasak aşk yaşamış, eşi de sinirlenerek yolsuzluk belgelerini ifşa etmişti.

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