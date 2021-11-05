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Siyaset Skandalları paçalarından sızıyor! Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, bakın daha önce ne yazmış!
Siyaset

Skandalları paçalarından sızıyor! Şehidin bacısına küfreden Lütfü Türkkan, bakın daha önce ne yazmış!

İYİ geçinip magandalığa soyunan, kul hakkından bahsedip kul hakkı yiyen, milliyetçilikten dem vurup terör örgütü uzantılarıyla kol kola giren, ahlak dersi vermeye kalkan ancak evinde eşcinsel dansöz oynatan, yolsuzluk yapıyorlar diyerek devletin arazisine çöken, basın özgürlüğünden bahsedip gazeteci dövdürten, İYİ Partili Lütfü Türkkan, yine kendisi hakkında bulunduğu iddianın tam tersi ayarında çıktı. Lütfü Türkkan, "Ben küfür bilmem" iddiasında bulunup bu kez küfürbaz olduğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 19:56:00 - 2021-11-05 20:02:06

 yeniakit.com.tr 

Evinde eşcinsel dansöz oynatılan, korumalarına gazeteci dövdürten, devletin arazisini gasp edip çiftlik kuran, "millet aç" edebiyatı yapan ancak Boğaz'da lüks içinde halktan uzak bir anlayışta yaşayan Lütfü Türkkan, bu kez milliyetçilik edebiyatı yaparak şehit bacısına küfür etti. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki parti yöneticileri ve milletvekilleriyle, Bingöl'deki Genç Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptığı sırada şehit ağabeyi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi.

Şehit ağabeyinin boynunu sıkarak bacısına küfretti

Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği şehit ağabeyine ‘bacını s…’diyerek küfretti. 

Sosyal medyadan daha önce attığı tweet dikkat çekti

Skandalların ismi Lütfü Türkkan, her bulunduğu iddianın tam tersi ayarında çıkması dikkat çekiyor. Küfür bilmem iddiasında da bulunan Türkkan'ın "Ben küfür bilmem. "Bin misli" diye birşey bilirim, hepsi o kadar" dediği ortaya çıktı.
 
Tepkilerin odağındaki Lütfü Türkkan'ın iddiasının tam tersine "küfürbaz" çıkması şaşırtmadı.
 
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