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Skandallar bitmiyor! Facebook mühendisinin ahlak dışı hareketi

Facebook mühendisinin, kullanıcı verilerinden faydalanarak kadınları taciz ettiği belirlendi.

01 Mayıs 2018 Salı 16:00
Skandallar bitmiyor! Facebook mühendisinin ahlak dışı hareketi

Son zamanlarda adı skandallardan kurtulmayan Facebook, şimdi de bir taciz olayıyla gündemde. İddiaya göre bir Facebook mühendisi, kullanıcı bilgilerinden faydalanarak kadınları taciz ediyor.

Son dönemlerde yaşanan Facebook skandallarına bir yenisi daha eklendi. Gelen iddialar Facebook'ta çalışan bir mühendisin, özel erişim izini olması gereken kullanıcı verilerine ulaşarak kadınların özel bilgilerini aldığı ve onları taciz ettiği yönünde. Konuyla ilgili olarak siber güvenlik şirketi Spyglass'ın kurucusu Jackie Stokes çeşitli açıklamalarda bulundu.

FACEBOOK YAŞANAN TACİZ OLAYINI DOĞRULADI

Jackie Stokes, kendisine ulaşan bir Tinder (flört uygulaması) kullanıcısı kadının, ismi açıklanmayan Facebook mühendisi ile yazışmalarını yayınladı. Flört uygulaması Tinder'a, Facebook hesabıyla giriş yapılabildiği için, mühendisin kullanıcıların açık olmayan bilgilerine kolayca erişebildiği düşünülüyor. Stokes, Facebook'un kendisine ulaşarak, iddia sahibi kadın ve çalışanla ilgili olaydan haberdar olduklarını belirttiğini, soruşturmalar devam ettiği için mühendisin kimliğini açıklamadıklarını söyledi.

Konuyla ilgili Facebook tarafından yapılan açıklamalarda ise: "Çalışanların, özel kullanıcı verilerine erişimini kısıtlamak için sıkı teknik kontroller ve politikalar uyguluyoruz. Bu bağlamda çalışanlarımız sadece işlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları verilere erişebiliyorlar." ifadeleri kullanıldı. Olayın baş aktörü mühendisin, hangi yollarla bu verilere eriştiği ise şimdilik bilinmiyor.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 16:00
  1. Jackie Stokes
  2. Facebook mühendisi

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