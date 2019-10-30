Skandal tasarı sonrası son sözü ABD Başkanı Trump söyleyecek

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde, Ermeni Soykırımı oylaması 11'e karşı 405 oyla kabul edildi. Tasarı en yakın zamanda ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını resmen 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti. 11 Nisan'da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

Trump'ın 10 günü var

Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato'da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan'a gidecek.

Değişiklik yapmak isterse tasarı yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilerek burada yeniden ele alınacak. En nihayetinde hem Temsilciler Meclisi hem Senato'da oylanan tasarı, onay için Başkan'a gidecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tasarıyı onaylaması ya da veto etmesi için 10 günü olacak.

ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto da geçersiz kılınıyor.

"Bağlayıcılığı bulunmuyor"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıl dönümünde ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni Soykırımı tasarısının kabulü kararının bağlayıcılığı bulunmuyor ancak Kongre'nin bu konudaki yaklaşımını yansıtıyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki geldi

Türkiye'den tasarının kabul edilmesine ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu "utanç verici bir karar" diyerek ABD'li vekilleri eleştirdi.Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın, ABD Temsilciler Meclisi'nde Ermeni tasarısının kabul edilmesine ilişkin sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı twitter üzerinden açıklama yapan Kalın, Amerika'nın utanç verici tarihine bakması gerektiğini söyledi.

Konuya dair açıklama Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri Asala ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar."

Kalın'ın açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nin "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" tasarıyı kabulüne ilişkin açıklama yaptı. Altun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni topluluğuna sempatisini ve başsağlığı dileğini zaten dile getirmiştir" dedi