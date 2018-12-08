Skandal tahliye! Cezaevinden elini kolunu sallayarak çıktı

Sakarya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi 15 Temmuz’un en kritik ismi Adil Öksüz’ü 320 boş adreste dağda bayırda arayan mahrem imam Ercan Özoğluöz’ü tahliye etti.

Sakarya eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özoğluöz bu kararla cezaevinden elini kolunu sallayarak çıktı.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi.

“Mevcut delil durumu savunmasının alınmış olması delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile tutuklu kaldığı süre ve tutukluktaki oranlılık ilkesi gözetilerek sanığını tahliyesine, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulamasına karar verilmiştir” denildi. Mahkeme ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’na yazı yazılmasına, İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzekkere yazılarak gizli tanık Üsküdar’ın ifade tutanağının bir örneğinin mahkemeye gönderilmesine karar verdi.”

Bir üye şerh koydu: Kuvvetli suç ve somut olgular var

Mahkeme üyelerinden Burhan Gündoğdu ise karara muhalefet şerhi koydu. Gündoğru şerh kararında, “HTS raporu ile diğer belge ve bulgulara göre kuvvetli suç ve somut olgular var” dedi.

Avukatı: Öksüz’ü arayan ekipte değildi

FETÖ üyeliğiyle suçlanan ve tahliye edilen Özoğluöz ile ilgili avukatı Özgür Akın, yaptığı açıklamada müvekkilinin Adil Öksüz’ü arayan ekipte olmadığını iddia etti.

320’ye yakın boş operasyon

Özoğluöz’ün Adil Öksüz’ün aranması sürecinde, 320’ye yakın boş operasyona imza attığı, dağda bayırda boşa kürek salladığı, Öksüz’ün kaçış güzergâhıyla ilgili istihbarat bilgilerini görmezden geldiği ve Öksüz’ün HTS kayıtlarında İstanbul’da bir plazada olduğu bilgisini gerekli birimlerle paylaşmadığı iddialar arasında. Özoğluöz’ün ayrıca bu operasyonların çoğunu kayıt altına almadığı da öne sürülüyor.

Dönemin Emniyet Müdürü: Mutlaka görevden alın

Dönemin Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı’nın Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda, Özoğluöz’ün mutlaka görevden alınıp uzaklaştırılması gereken bir isim olduğu belirtilmiş, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle temasa geçen C.A. ile 22 kez WhatsApp görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

(Akşam)