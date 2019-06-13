Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisine küfretmesi skandalı, muhalefetin gazeteci Fatih Portakal'la uzun yıllara dayanan arkadaşlığını bozdu. İmamoğlu'nun valiye küfrettiğini duyan ve bunu eleştiren Portakal'a cevap veren CHP'li aday, "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları." dedi.13 Haziran 2019 Perşembe 14:36
23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde AK Partili Binali Yıldırım'a karşı yarışacak olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Vaatlerini anlatan İmamoğlu'na, soru cevap kısmına geçildikten sonra, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu.
Portakal'a sert sözler
Ensonhaber'deki habere göre, “İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum” diyen Fatih Portakal’ın sözlerine yönelik Ekrem İmamoğlu, "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları." dedi.
Eski dostlar
Bilindiği gibi Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından ev arkadaşı. Özel bir dostlukları olan ikili bu polemikle ters düştü.
YORUM YAZ