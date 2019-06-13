Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde AK Partili Binali Yıldırım'a karşı yarışacak olan CHP'li Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Vaatlerini anlatan İmamoğlu'na, soru cevap kısmına geçildikten sonra, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu.

Portakal'a sert sözler

Ensonhaber'deki habere göre, “İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum” diyen Fatih Portakal’ın sözlerine yönelik Ekrem İmamoğlu, "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları." dedi.

Eski dostlar

Bilindiği gibi Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından ev arkadaşı. Özel bir dostlukları olan ikili bu polemikle ters düştü.