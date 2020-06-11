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Gündem

Skandal sözlere AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sultanahmet Camii'nin de müze olması gerektiğini' savunan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:57:00 -
Skandal sözlere AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sultanahmet Camii'nin de müze olması gerektiğini' savunan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'na sert çıktı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış... Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir... Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. Türkiye tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlementosunda yapıyorlar. Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Yorumlar

serdar

bay çelik,devamlı konuşup durmayın,sizler eğer isterseniz bu işi 5 dakikada çözersiniz.
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serdar-1.

bir bakanlar kurulu kararı ile iki dakikada yapacağınız işi niye yapmıyorsunuz?
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