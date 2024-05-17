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Dünya Skandal sözler! Fransa, Azerbaycan'ı Yeni Kaledonya'ya müdahale etmekle suçladı! Akıl almaz olay, bakın ne
Dünya

Skandal sözler! Fransa, Azerbaycan'ı Yeni Kaledonya'ya müdahale etmekle suçladı! Akıl almaz olay, bakın ne

Yeniakit Publisher
2024-05-17 00:08:00 -
Skandal sözler! Fransa, Azerbaycan'ı Yeni Kaledonya'ya müdahale etmekle suçladı! Akıl almaz olay, bakın ne

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Azerbaycan'ı, protestoların yaşandığı Yeni Kaledonya'ya müdahale etmekle suçladı.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık taraftarlarının liderleriyle Azerbaycan arasında ilişki bulunduğunu iddia etti.

Devlet televizyonu France 2'deki canlı yayına katılan Bakan, "Bu bir hayal değil, gerçek. Yeni Kaledonya'da bağımsızlık mücadelesi verenlerden bazılarının Azerbaycan'la anlaşma yapmış olmasından üzüntü duyuyorum." dedi.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Yeni Kaledonya'da kongre, geçen nisanda Azerbaycan Ulusal Meclisi ile işbirliği memorandumu imzalamasından bu yana Azerbaycan'ın etkisi konusunda tartışmalar başlamıştı.

Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a verdiği destek nedeniyle Fransa'yı eleştiren Bakü yönetimi Martinique, Fransız Guyanası, Fransız Polinezyası ve Yeni Kaledonya'dan bağımsızlık mücadelesi veren isimleri Temmuz 2023'te Azerbaycan'da ağırlamıştı.

Düzenlenen konferansta "Fransız sömürgecilik karşıtları ve bağımsızlık hareketleri"ni desteklemeyi amaçlayan Bakü İnisiyatif Grubu adlı bir oluşum ortaya çıktı.
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Grup, geçen salı "Kanakların tutuklanmasını ve Fransız yetkililerin Yeni Kaledonya'da sivillere yönelik şiddet eylemlerini" kınayan bir basın açıklaması yayınladı.

Paris ve Bakü arasında Dağlık Karabağ gerginliği
Dağlık Karabağ ihtilafında Ermenistan'a verdiği destek nedeniyle Paris'i eleştiren Azerbaycan ile Fransa arasında gerilim aylardır tırmanıyor.

Eylül 2023'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ'da "Azerbaycan'ın güç kullanmasını" kınamış ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını ve desteğini yinelemişti

Azerbaycan'dan açıklama
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "Azerbaycan'ın Yeni Kaledonya'daki olaylara müdahale ettiği" yönündeki iddialara "Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik aşağılayıcı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve 'Ermenilerin toplu katliamı' gibi kabul edilemez suçlamalarla Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının durdurulmasını talep ediyoruz." dedi.

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