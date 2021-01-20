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Gündem Skandal sözler, ‘Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i onu da biz indireceğiz’
Gündem

Skandal sözler, ‘Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i onu da biz indireceğiz’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıranların arasında bulunan Abdurrahman Gülseren'in sosyal medyada ortaya çıkan videosunda, ''Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah'' sözleri tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 21:59:00 - 2021-01-20 22:00:23

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıranlar arasında olan Abdurrahman Gülseren'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Gülseren görüntülerde ''Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah'' ifadelerini kullandı.

Terakki Mecmua Sohbetleri İttihat Terakki ve Milliyetçilik başlığıyla YouTube’da arkadaşıyla yaklaşık 45 dakika uzunluğunda bir video çeken Abdurrahman Gülseren, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili, “Erdoğan günümüzün 3. Abdülhamid’i 2. Abdülhamid’i biz indirdik üçüncüsünü de biz indireceğiz inşallah. Erdoğan kendine Abdülhamid’i rehber alan bir adam. Biz de Erdoğan’a karşı ittihatçıları rehber alan bir adamız.” dedi.

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