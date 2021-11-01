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Gündem Skandal sonrası Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yağıyor: Yaptırım yok mu?
Gündem

Skandal sonrası Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yağıyor: Yaptırım yok mu?

İlkokul öğrencilerine Cumhuriyeti anlatmaya çalışan rezil öğretmen, tesettürü aşağıladı. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar Milli Eğitim Bakanlığına çağrı yaparak "Bu rezilliğe karşı bir yaptırım yok mu?" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:26:00 -

29 Ekim törenlerinde yapılan rezillikler bitmek bilmiyor. Küçük yaşta çocukları Atatürk portresi önünde secde ettiren mantık tesettür düşmanlığını da gizlemiyor. 

Sol-Kemalistler son yıllarda iyice azıttı

Kars'ta görev yapan bir anaokulu Kemalist bir öğretmen, akılalmaz hareketi ile rezalete imza attı.

Eğitim verdiği minik öğrencilere ecdadımız Osmanlı'yı karalamak isteyen öğretmen, önce bir çarşaf giydi.

'Neremi görebiliyorsunuz?'

Rezil öğretmen, minik öğrencilere, "Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmezdi." dedi.

'Kısa eteğim var...'

Haddini aşan sözde öğretmen ardından, bir mini etek, gömlek ve şapka giyerek, Mustafa Kemal ile kurulan Cumhuriyet'in "modernlik" getirdiğini anlattı.

"Peki... Eldivenlerim var, kısa eteğim var, şapkam var, çantam var, gömleğim var, ayakkabılarım çok şık... Şık mıyım şimdi? İstediğim gibi giyinebiliyor muyum? Peki, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu?"

 

"Yaptırım yok mu?"

Kendince çarşafı ve tesettürü tahfif ve tahkir etmeye çalışan sözde öğretmene duyarlı vatandaşlar tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanlığına bu rezilliği cezasız kalmaması konusunda çağrı yapıyor.

Vatandaşlar bakanlığa "En azında bir soruşturma açın, bu rezaletin bir yaptırımı olsun" diyerek çağrılarını dile getiriyor. 

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