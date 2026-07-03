  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MİT Başkanı Kalın’ın ziyareti ve Türkiye’nin çok boyutlu diplomasisi Irak’ı elinde tutma hamlesi Terör devleti İsrail'e ambargo çağrısı! Soykırımcıya kilise tepkisi Yunanistan’ın akbabası bize milyar dolarlar kazandıracak! Hamaney'in Cenaze Töreni İçin Görkemli Hazırlık: 'Yüzyılın Cenazesi' Planlanıyor! ABD İran'ı, İsrail'in düzenleyeceği suikastlara karşı uyardı! Pakistan yönetimi Afganistan'da yaptıkları sivil katliamını savundu! Ülke cehenneme döndü: Fransa'da 3 binden fazla kişi tahliye edildi! Soykırımın 1000'inci gününde yürüyüş! Barbarlık devam ediyor 3 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 3 Temmuz 1631: İbn Âşir El Fâsî'nin vefatı (Kıraat ve Fıkıh Âlimi)
Spor Almanya, Julian Nagelsmann’ı kovdu
Spor

Almanya, Julian Nagelsmann’ı kovdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Almanya, Julian Nagelsmann’ı kovdu

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile yolların ayrıldığını duyurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucu yenilerek veda eden Almanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Julian Nagelsmann ile yollar ayrıldı.

DFB'den yapılan açıklamada, bir gün önce görevinden ayrılmak istediğini belirten Nagelsmann'ın sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

 

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

DFB Başkanı Bernd Neuendorf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Julian Nagelsmann'a Eylül 2023'ten bu yana yaptığı çalışmalar için özellikle teşekkür ederiz. Kendisi yüksek düzeyde bir bağlılık ve olağanüstü bir hırsı somutlaştırdı. Julian Nagelsmann aynı zamanda son derece vicdanlı ve samimi bir kişidir ve hepimiz ona büyük saygı duyuyoruz" dedi.

 

NAGELSMANN: "TAKIM YENİ BİR BAŞLANGICI HAK EDİYOR"

Julian Nagelsmann ise taraftarlara teşekkür ederek, "Son günlerde, elenmemizin ardından çok düşündüm ve kişisel çevremdeki ve federasyon içindeki güvendiğim kişilerle konuştum. Bu karar benim için hiç de kolay olmadı. Birincil hedefim her zaman takımın başarısı olmuştur. Böylesine acı bir hayal kırıklığının ardından, takım gerçek bir yeni başlangıç fırsatını hak ediyor. Bize destek olan teknik ekibime, personele ve federasyon içindeki herkese, özellikle de güvene dayalı bir şekilde çalışabildiğim oyunculara teşekkür etmek istiyorum.

Taraftarlara da özel bir teşekkür borçluyum. Bizi desteklediniz, bize inandınız, zor dönemlerde bile bize enerji verdiniz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız ve bu Dünya Kupası'nda size daha fazla futbol gecesi yaşatamadığımız için derinden üzgünüm. Çok daha fazlasını hak ediyordunuz" ifadelerini kullandı.

Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti
Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti

Spor

Almanya zaferi hiç unutulmayacak! Paraguay, 30 Haziran'ı ulusal tatil ilan etti

Almanya Futbol Federasyonunda büyük skandal! Euro 2024'te bilet yolsuzluğu
Almanya Futbol Federasyonunda büyük skandal! Euro 2024'te bilet yolsuzluğu

Dünya

Almanya Futbol Federasyonunda büyük skandal! Euro 2024'te bilet yolsuzluğu

Paraguay maçında yıkıldılar! Alman teknik direktörün istifa etmeme sebebi ortaya çıktı
Paraguay maçında yıkıldılar! Alman teknik direktörün istifa etmeme sebebi ortaya çıktı

Spor

Paraguay maçında yıkıldılar! Alman teknik direktörün istifa etmeme sebebi ortaya çıktı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius "NATO’nun konsepti itaat değil" Trump’ın hizmetkarı değiliz
Almanya Savunma Bakanı Pistorius "NATO’nun konsepti itaat değil” Trump’ın hizmetkarı değiliz

Avrupa

Almanya Savunma Bakanı Pistorius "NATO’nun konsepti itaat değil” Trump’ın hizmetkarı değiliz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23