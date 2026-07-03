Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, özel sporcular ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugün burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Siz değerli çocuklarımızın aileleriyle tanışmaktan, sizlerle beraber bu atmosferi paylaşmaktan dolayı onur duyuyorum. Sizler ailelerinizle beraber Türkiye’nin en değerli hazinelerisiniz.” dedi. Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın tüm toplumun vakfı olduğunu vurgulayarak, “Vakfıın kurucusu ve Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Sıfır Atık Vakfı, Türkiye’de 86 milyon vatandaşımızın vakfı, dünyada 8 milyar insanın vakfıdır. Siz değerli özel sporcularımız ve ailelerinizle birlikte Türkiye’de ve dünyada birçok ilki başarmak, ortak projelerde buluşmak istiyoruz. Bu gibi kampların sayısının artmasını ve farklı projelerde sizlerle yeniden bir araya gelmeyi diliyorum. Bu kıymetli sporcuları yetiştirerek Türkiye’ye ve dünyaya en değerli hazineleri armağan ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bir kardeşiniz, bir evladınız olarak her zaman yanınızdayım. Sıfır Atık Vakfı’nın yeri İstanbul’da; İstanbul’a geldiğiniz zaman uğrayacağınız, çayınızı kahvenizi içeceğiniz, yemek yiyeceğiniz bir adresiniz var. Bu yarışmalarda kaybeden yok, hepiniz kazanıyorsunuz” diye konuştu.