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Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

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Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

Muğla’da başlayan Özel Sporcular Bocce Müsabakaları, yaklaşık 400 özel sporcuyu aynı sahada buluşturdu. Sıfır Atık Vakfı’nın paydaşları arasında yer aldığı organizasyon, sporun kapsayıcı gücünü çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla bir araya getirirken, Sıfır Atık Hareketi’nin toplumsal farkındalık vizyonunu da güçlendirdi.

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Foto - Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Hareketi, çevresel sürdürülebilirlik anlayışını toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen Özel Sporcular Bocce Müsabakaları, Marmaris’in İçmeler KYK Yurdu’nda düzenlenen açılış programıyla başladı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen özel sporcularla birlikte yaklaşık 400 kişinin yer aldığı açılış programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve çok sayıda davetli de katıldı.

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Foto - Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, özel sporcular ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugün burada sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Siz değerli çocuklarımızın aileleriyle tanışmaktan, sizlerle beraber bu atmosferi paylaşmaktan dolayı onur duyuyorum. Sizler ailelerinizle beraber Türkiye’nin en değerli hazinelerisiniz.” dedi. Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın tüm toplumun vakfı olduğunu vurgulayarak, “Vakfıın kurucusu ve Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Sıfır Atık Vakfı, Türkiye’de 86 milyon vatandaşımızın vakfı, dünyada 8 milyar insanın vakfıdır. Siz değerli özel sporcularımız ve ailelerinizle birlikte Türkiye’de ve dünyada birçok ilki başarmak, ortak projelerde buluşmak istiyoruz. Bu gibi kampların sayısının artmasını ve farklı projelerde sizlerle yeniden bir araya gelmeyi diliyorum. Bu kıymetli sporcuları yetiştirerek Türkiye’ye ve dünyaya en değerli hazineleri armağan ediyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bir kardeşiniz, bir evladınız olarak her zaman yanınızdayım. Sıfır Atık Vakfı’nın yeri İstanbul’da; İstanbul’a geldiğiniz zaman uğrayacağınız, çayınızı kahvenizi içeceğiniz, yemek yiyeceğiniz bir adresiniz var. Bu yarışmalarda kaybeden yok, hepiniz kazanıyorsunuz” diye konuştu.

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Foto - Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan ise şunları söyledi: “Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin katılımını destekleyen her adım, kapsayıcı bir toplum inşa etme hedefinin önemli bir parçasıdır. Bocce müsabakaları yaşlı ve engelli bireylerimizin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamakta; sosyal etkileşimlerini, iletişim becerilerini ve topluma aidiyet duygularını güçlendirmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yürüttüğümüz tüm hizmetlerde nihai hedefimiz, tüm vatandaşlarımızın toplumsal yaşamda potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleridir. Hep birlikte engelsiz yarınlara ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek engelli kardeşlerimizin sportif faaliyetlerle sosyal hayata katılımını desteklemeyi sürdürüyoruz.”

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Foto - Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, özel sporcuları Marmaris’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bir devleti devlet yapan, milletinin her ferdini; kadınını, çocuğunu, engellisini ve yaşlısını ne kadar mutlu ettiğidir. Okullar biter bitmez çocuklarımızı 81 ilimizden burada misafir ediyoruz. Önemli olan bu çocukların ve ailelerinin mutluluğudur” dedi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ise, “Yeryüzünün cenneti Muğla’mıza hepiniz hoş geldiniz. Böylesi özel bir tesiste ilk defa kapılarımızı özel sporcularımıza açtık. Onlara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Açıkbaş, organizasyonun önemine vurgu yaparak, “Gençliğin enerjisi Muğla’nın gücü dedik. Bu vesileyle özel sporcularımızın enerjisi bizim gücümüz oldu. Üç gün sürecek müsabakaların sakatlıksız, kazasız belasız geçmesini diliyor, herkesin kazandığı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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Foto - Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da özel sporcuların elde ettiği başarıların verilen destek sayesinde mümkün olduğunu belirterek, “Yıllar önce bu çocuklar evlere kapatılan, ‘bunlardan bir şey olmaz’ denilen çocuklardı. Ama bugün tarihi başarılar kazanıyoruz. Yeter ki imkân verin. İmkân verilirse biz de varız bu dünyada diyoruz. Özel sporcular olarak tek kullanımlık plastik şişe ve poşet kullanmayacağız. Çevreyi kirletmeyecek, çevreye zarar vermeyeceğiz. Bu konuda söz veriyoruz” dedi.

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Foto - Sıfır Atık bilinci özel sporcularla sahaya taşındı: Herkes kazandı!

Açılış programında protokol konuşmalarının ardından plaket ve hediye takdimi gerçekleştirildi. Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan müzik ve gösteri etkinlikleri ise programa renk kattı. İçmeler KYK Yurdu’ndaki sıfır atık sergi alanını gezen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, açılışın ardından ise sporcularla bocce oyununa eşlik de etti.

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