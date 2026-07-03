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Sözde komedyenin babası terörist çıktı! Bir polisi şehit etmiş!

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Sözde komedyenin babası terörist çıktı! Bir polisi şehit etmiş!

Sözde komedi bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e ve başörtülülere yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'ın babasının kirli geçmişi ortaya çıktı.

#1
Foto - Sözde komedyenin babası terörist çıktı! Bir polisi şehit etmiş!

Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alınmıştı. Bugün hakim karşısına çıkması beklenen Göktaş hakkında yeni bilgiler de ortaya çıktı.

#2
Foto - Sözde komedyenin babası terörist çıktı! Bir polisi şehit etmiş!

Edinilen bilgiye göre; Sözde stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ve başörtülülere yönelik hakaret ve küfürleri nedeniyle hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'ın babasının 1980'li yıllarda olaylara karıştığı ve uzun yıllar hapis yattığı belirlendi.

#3
Foto - Sözde komedyenin babası terörist çıktı! Bir polisi şehit etmiş!

Deniz Göktaş'ın gösterisinde övgüler dizdiği babası Kemal Göktaş'ın, terör örgütü Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) mensubu olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Sözde komedyenin babası terörist çıktı! Bir polisi şehit etmiş!

POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ Baba Göktaş'ın 1980'li yıllarda örgüt içerisinde aktif silahlı faaliyet yürüttüğü saptandı. Öyle ki Göktaş, 1980 Çorum olaylarında başrol oynayan provokatörler arasında yer almış. Göktaş'ın, Çorum il merkezinde polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'u şehit ettiği ortaya çıktı. Aynı saldırıda polis memuru Mehmet Bektaş'ı yaralayan teröristin, güvenlik güçlerinin silahlarını gasp ettiği öğrenildi.

#5
Foto - Sözde komedyenin babası terörist çıktı! Bir polisi şehit etmiş!

Adli makamlarca tutuklanan şahıs, 1988 yılında serbest bırakıldı. Islah olmayan Göktaş'ın benzer terör suçlarından 1991 yılında yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 1999 yılında tahliye edildiği bildirildi./ kaynak: haber7

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