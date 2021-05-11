Skandal sonrası Kılıçdaroğlu suspus oldu

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin, CHP'li belediyelerden finansman desteği aldığını itiraf etmişti.

Aylık 100 bin'i Erdoğdu ödemiş!

Erdoğdu itirafında “Şişli Belediyesi dâhil Belediye Başkanları verdikleri sözleri tutmadığı için yaklaşık 3 yıl boyunca birkaç MYK üyesinin kişisel desteği dışında aylık yaklaşık 100 bin TL maaşları ben ödemek zorunda kaldım.” İfadelerini de kullanmıştı.

Talimat Kılıçdaroğlu'ndan

Erdoğdu 2015'te hendek terörüne destek veren akademisyenlere sahip çıkılması talimatının Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini "Barış Akademisyenleri üniversiteden ihraç edildikten sonra CHP’de sivil ölüme terk edilen bu akademisyenlerle dayanışma kararı alındı… Bu karar Genel Başkanımızın talimatıydı…" sözleriyle itiraf etmişti.

Maaşa Bağlandılar

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda 24 TV'de "Masada ne var" programında 2015 yılında 5 asgari ücrete tekabul eden 5000 TL maaş bağlama skandalı hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

“600 milyon tl aktarıldı”

Alabarda söz konusu miktarında 600 milyon TL olduğu söyleyerek şu ifadeleri kullandı; Twit serisinin içinde milletvekili dokunulmazlığına giren bir konu olmadığı için savcılar tarafından ivedilikle işlem başlatılmasını gerektiren hususlar olduğunu görüyorum. Ben hukukçu değilim en azından vekil statüsünden dolayı bir ceza verilmeyecekse bile olayın kapsamını detaylı bir şekilde ortaya çıkartırız. Çünkü orada belediyelerin bütçesinden el altından verilen paralardan bahsediyor bizzat bir milletvekili. Dolayısıyla bu barış akademisyenleri adı altında devletten uzaklaştırılmış kişilere belediyelerinden bütçelerinden ele altından destek verilmesiyle ilgili hususun iki ana muhatabı vardır; Bunlardan bir tanesi necip Türk milletidir, bir diğeri de bağımsız yargıdır. Bu 600 milyon TL kusur para bu. Nerden geldi, nasıl gitti, nasıl Barış Akademisyenlerine verildi mutlaka ortaya çıkartılması lazım.

Prof. Dr. Karaca: Şoka girdim

Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca yaşanan skandalı “Ben emin olun şoka girdim Aykut Erdoğdu’nun açıklamalarından sonra. Neden şoka girdim, temel hukuksal anlamda baktığınız zaman ben şüpheyle bakarım. 2 gün sonra herhangi bir terör örgütünden biri içeri alındığı zaman bunu da insan hakları kavramı içinde maaşa bağlarlar mı diye şüpheyle bakarım.” sözleriyle anlattı.

Kılıçdaroğlu sessiz

Kamuoyunda büyük tepki çeken CHP’nin terör sevici akademisyenlerin finansmanını yapması ve bunun Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yapıldığı iddiaları karşısında CHP liderinin sessizliği de olayın vahametini gösterir nitelikte.