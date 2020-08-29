Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda istifa
Cezaevindeyken ölüm orucunda ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'in dev posterinin İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki merkez binasının duvarına asılması skandalı sonrası bir istifa yaşandı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayça Özok Ener baro yönetiminden istifa etti.
İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayça Özok Ener görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından duyurdu
Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski başkanlarından Özdemir Özok’un kızı Ayça Özok Ener İstanbul Barosu yönetiminden isitfa etti.
İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Ener, yaptığı paylaşımda "İstanbul Barosu Başkanlığı’na sunduğum 27 Ağustos 2020 tarihli dilekçemde belirttiğim nedenlerle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ettiğimi meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.