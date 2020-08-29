  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda istifa
Gündem

Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda istifa

Cezaevindeyken ölüm orucunda ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'in dev posterinin İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki merkez binasının duvarına asılması skandalı sonrası bir istifa yaşandı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayça Özok Ener baro yönetiminden istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 19:18:00 -
Skandal sonrası İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nda istifa

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayça Özok Ener görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından duyurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) eski başkanlarından Özdemir Özok’un kızı Ayça Özok Ener İstanbul Barosu yönetiminden isitfa etti. 

İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Ener, yaptığı paylaşımda "İstanbul Barosu Başkanlığı’na sunduğum 27 Ağustos 2020 tarihli dilekçemde belirttiğim nedenlerle İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa ettiğimi meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdulvahit

İstifa yetmez avukatlıktan atmak lazım
  • Yanıtla

Şeref Kazan

İstifa etmekle yönetiminde olduğu baronun bu alçaklığını temizleyemez
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi
Gündem

Doğu Akdeniz'de Türk gemilerine 'Vur' emri verildi

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesine gemi komutanına kadar i..
Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!
Gündem

Aileler bu uygulamaya dikkat... Cepte çocuklara misyonerlik tuzağı!

Misyonerlik faaliyeti artık cep telefonlarına kadar girdi. Google Play’de Türkçe olarak kullanıma sunulan “Çocuklar İçin Kutsal Kitap” uygu..
RTüK o diziyi affetmedi! Final yapamadan yayından kalktı
Medya

RTüK o diziyi affetmedi! Final yapamadan yayından kalktı

Sansürsüz küfürü aşk diye Türk milletine pazarlamaya çalışan “Gel dese aşk” isimli ahlaksız dizi için Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) son..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı