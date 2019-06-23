Skandal paylaşımlarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama
Attığı Türk-İslam karşıtı skandal twitleri ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik pervasız hakaretleri hafızalara kazınan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'a ilişkin değerlendirmesinde, "Biz bu adalet suyu eksik kalmış toprağa adalet ektik." dedi.23 Haziran 2019 Pazar 21:40
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
Attığı skandal Tweetlerle 'Ermeni Soykırımı'nı destekleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 'katil' diyen, İslam'a olan hazımsızlığını 'İnandığınız Allah'ınız sizinde belanızı versin.' şeklinde küstah açıklamalarla kusan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na beddua edecek kadar pervasız davranan CHP'nin Türk-İslam düşmanı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'ın kesin olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Twitter adresinden paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, partilerini destekleyenlere teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:
"Ne ektiysek onu biçtik biz. Baskıya rağmen umut ektik, kavgaya rağmen tebessüm ektik, hem de aylarca ektik. Biz bu adalet suyu eksik kalmış toprağa adalet ektik, demokrasi ektik. Bağırmalara karşı sevgi ektik. Kazandık, bir orman kazandık, biz mevsimini ilan ettik. Yüreğinize sağlık."
YORUM YAZ