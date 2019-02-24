Skandal paylaşım! Maduro'yu ölümle tehdit etti

Venezeula'yı askeri darbe girişimi ve işgalle tehdit eden ABD'li Senatör Marco Rubio, skandal bir paylaşıma daha imza attı. Kaddafi'nin görevde olduğu ve öldürüldüğü anı iki farklı karede paylaşan Rubio'nun paylaşımı, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ölüm tehdidi olarak yorumlandı. Sosyal medyada kullanıcıları, Rubio'ya sert tepki gösterdi.

Venezuela'da askeri darbe girişiminde başarısız olan ABD yönetiminden skandal tehditler gelmeye devam ediyor.

Skandal paylaşım

ABD'li Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu ölümle tehdit etti. Rubio, Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin görevde olduğu ve öldürüldüğü ana ilişkin iki farklı fotoğraf paylaştı. Rubio'nun bu paylaşımı, Maduro'ya ölüm tehdidi olarak yorumlandı.

Rubio'nun paylaşımlarına büyük tepki geldi.