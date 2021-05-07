  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İkinci kez koronavirüse yakalandı! Aradaki farkı anlattı
Bayram namazı saatleri belli oldu
Tecavüz skandalının ardından CHP'de istifa!
Türkiye'den Libya çıkarması!
Medya Skandal patlak verdi! Uçankuş Tv'ye kayyım atandı
Medya

Skandal patlak verdi! Uçankuş Tv'ye kayyım atandı

Aylardır çalışanlarına maaş ödemeyen ve ücretsiz izne yollayan Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş Tv'ye kayyım atandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 14:58:00 -
Skandal patlak verdi! Uçankuş Tv'ye kayyım atandı

Medyaradar'da yer alan habere göre, Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş TV'de sular durulmuyor. Çalışanlarına aylardır maaş vermeyen kuruma kayyım atandığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay, alacaklarını almak için kanala giden çalışanlar ile Can Tanrıyar arasında kavga çıkmış, çıkan kavgaya Tanrıyar’ın oğlu Anılcan Tanrıyar da dahil olunca olaylar büyümüştü. Uçankuş TV’ye gelen çalışanlarla ağız dalaşına girip hakaretler yağdıran Can Tanrıyar, çalışanlar tarafından darp edilip hastanelik olmuştu.

Ortağı da mahkemede

Bu gelişmelerin ardından Tanrıyar'ın kanaldaki ortağı iş insanı H.E. mahkemeye başvuru yaptı. Yapılan başvuruda, Tanrıyar'ın yasadışı işlemler yaptığı, ticari defterlere ulaşılamadığı ve delillerin yok edilmesi tehlikesi olduğu iddia edildi.

Hisselere tedbir konuldu

Tanrıyar'ın ortağının iddialarının ardından harekete geçen İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi, Can Tanrıyar ile Ali Tanrıyar'ın Uçankuş'taki hisselerine ihtiyati tedbir koydu. Böylelikle, hisselerin başkalarına satış veya devrinin önünü kesti.

Kayyım atandı

Öte yandan mahkeme Uçankuş TV'ye kayyım görevlendirmesi de yaptı. Mahkemenin aldığı karara göre; göreve başlayacak olan kayyum, göreve başladıktan sonra her 4 ayda bir ayrıntılı bir rapor düzenleyerek şirketin mali durumunu ve ortak yapısı hakkındaki bilgileri mahkeme heyetine iletecek.

Seren Serengil - Can Tanrıyar davası: Rezillik paçalarından akıyor!
Seren Serengil - Can Tanrıyar davası: Rezillik paçalarından akıyor!

Gündem

Seren Serengil - Can Tanrıyar davası: Rezillik paçalarından akıyor!

Sosyetik Can Tanrıyar'ın foyası ortaya çıktı
Sosyetik Can Tanrıyar'ın foyası ortaya çıktı

Medya

Sosyetik Can Tanrıyar'ın foyası ortaya çıktı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor
Medya

Masumlar Apartmanı, Teşkilat ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı TRT1'de o dizi final yapıyor

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi fenomen yapımların yayınlandığı TRT1'de Ramazan ..
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması
Dünya

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'Sedat Peker' açıklaması

Yurt dışında bulunan Sedat Peker'in sosyal medyada yayınlanan iddiaları hakkında açıklamada bulunan Jandarma Genel Komutanlığı, iddiaların g..
MSB'den Letonya'ya sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi!
Gündem

MSB'den Letonya'ya sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi!

MSB'den Letonya'ya Milli Savunma Bakanlığı, Letonya Parlamentosu'nun sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanımasına ilişkin açıklamada bulundu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay