Skandal patlak verdi! Uçankuş Tv'ye kayyım atandı

Medyaradar'da yer alan habere göre, Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş TV'de sular durulmuyor. Çalışanlarına aylardır maaş vermeyen kuruma kayyım atandığı bildirildi.

Geçtiğimiz ay, alacaklarını almak için kanala giden çalışanlar ile Can Tanrıyar arasında kavga çıkmış, çıkan kavgaya Tanrıyar’ın oğlu Anılcan Tanrıyar da dahil olunca olaylar büyümüştü. Uçankuş TV’ye gelen çalışanlarla ağız dalaşına girip hakaretler yağdıran Can Tanrıyar, çalışanlar tarafından darp edilip hastanelik olmuştu.

Ortağı da mahkemede

Bu gelişmelerin ardından Tanrıyar'ın kanaldaki ortağı iş insanı H.E. mahkemeye başvuru yaptı. Yapılan başvuruda, Tanrıyar'ın yasadışı işlemler yaptığı, ticari defterlere ulaşılamadığı ve delillerin yok edilmesi tehlikesi olduğu iddia edildi.

Hisselere tedbir konuldu

Tanrıyar'ın ortağının iddialarının ardından harekete geçen İstanbul 15. Asliye Ticaret Mahkemesi, Can Tanrıyar ile Ali Tanrıyar'ın Uçankuş'taki hisselerine ihtiyati tedbir koydu. Böylelikle, hisselerin başkalarına satış veya devrinin önünü kesti.

Kayyım atandı

Öte yandan mahkeme Uçankuş TV'ye kayyım görevlendirmesi de yaptı. Mahkemenin aldığı karara göre; göreve başlayacak olan kayyum, göreve başladıktan sonra her 4 ayda bir ayrıntılı bir rapor düzenleyerek şirketin mali durumunu ve ortak yapısı hakkındaki bilgileri mahkeme heyetine iletecek.