Skandal patladı! Lağım çukuru TikTok'a büyük şok

İki eski TikTok moderatörü, platforma ve ana şirket Bytedance’a karşı toplu dava statüsü isteyen federal bir dava açtı. Davacılar, Ashley Velez ve Reece Young, geçen yıl sosyal video platformu için moderatör olarak çalıştı. İki çalışan da görevlerini yerine getirmek için cinayet, vahşet, nekrofili gibi rahatsız edici görüntülere tanık oldular. Davada TikTok Kaliforniya iş yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Her iki davacı da genellikle günde 12 saat çalışan, saatlerce süren rahatsız edici görüntüleri izlemekle görevlendirildiklerini söyledi. Her ikisi de işin psikolojik yüküyle başa çıkmak için danışmanlık ücretlerini kendilerinin karşıladığını belirtti. Davada TikTok, moderatörleri ara vermeden büyük miktarda rahatsız edici içeriği izlemeye zorlamakla suçlanıyor. Ayrıca her iki çalışanın da istihdamlarının bir koşulu olarak gizlilik sözleşmesi imzalamaya zorlandıkları belirtildi.

"Beni iki saat boyunca ağlattı"

Velez, “Ölüm ve pornografi görürdük. Her gün reşit olmayan çıplak çocuklar görürdüm. İnsanların suratından vurulduğunu görürdüm ve bir çocuğun dövüldüğünü gösteren başka bir video beni iki saat boyunca ağlattı” dedi. Facebook ve diğer platformlardaki moderatörler geçmişte işlerinin ciddi psikolojik yükü hakkında konuşmuştu. Çalışanlar, bir videonun platform politikalarını ihlal edip etmediğini belirlemeleri için kendilerine genellikle yalnızca birkaç saniye gibi kısa bir süre verildiğini iddia etti.

TikTok ilk defa böyle bir dava ile gündeme gelmiyor

İş genellikle teknolojideki en kötü iş olarak anılırken ve çalışanlar düzenli olarak depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi semptomlar geliştirirken, intihar düşüncesine de kapılıyorlar. 2020’de yapılan bir anlaşmada Facebook, travma sonrası stres bozukluğu geliştirdiklerini söyleyen bir grup eski moderatöre 52 milyon doların üzerinde ödeme yaptı. TikTok ilk defa böyle bir dava ile gündeme gelmiyor. Dünya çapında 10.000 içerik moderatörü tabanına sahip olan TikTok, geçen aralık ayında başka bir içerik moderatörü de platformu ihmal ve iş yeri güvenliği standartlarını ihlal ettiği için dava etmişti.