Melih Gökçek böyle paylaştı: Mansur'un içinden geçmiş

İki dönemdir CHP'li Mansur Yavaş'ın başkanlığını yürüttüğü başkent Ankara'da su krizi katlanarak devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın beceriksizliğine tepkiler çığ gibi büyüyor.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Burçin Öztürk de belediye meclisinde Mansur Yavaş'a dikkat çeken ifadelerle tepki gösterdi.

Efsane Başkan "Mansur'un içinden geçmiş" ifadeleriyle paylaştı

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek, Burçin Öztürk'ün Mansur Yavaş'a gösterdiği tepkiyi sosyal medya hesabından "Mansur'un içinden geçmiş" ifadeleriyle paylaştı.

Gökçek şu ifadeleri kullandı:

AK Parti Ankara Büyükşehir Mamak Meclis Üyesi Burçin Öztürk...

Rabbim ne hitabet vermiş maşallah.. Mansur'un içinden geçmiş, Ertan Işık'ı da perişan etmiş.

Burçin helal olsun sana.

Burçin Öztürk ne dedi?

Burçin Öztürk, Ankara'yı kurutan Mansur Yavaş'a tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Ben meclis üyesi olarak Mansur Bey de belediye başkanı olarak keşke Meclis'e gelip bizi burada bilgilendirseydi diyorum... Şimdi konuşmama geleyim.

Komşu komşu hu hu başkan geldi mi? Geldi. Ne getirdi? Vaat, afiş, broşür.. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Ankaralıya. Ankaralı nerede? Susuzlukta. Susuzluk nerede? Muslukta. musluk nerede? Kurudu kaldı. Su nerede? Kesildi. Kesinti nerede. Kışın ortasında. Kış nerede? Kuraklıkta. Kuraklık nerede? Önlemi yok. Önlem nerede? Masalda. Masal nerede? Vaatlerde. Vaat nerede? Trafikte. Trafik nerede? Kitlendi. Kilidi kim açar? Konserler. Konser nerede? Meydanda. Çözüm nerede? Yok oldu. Yok nerede. Her yerde. Sonu nerede? Yandı bitti kül oldu.

Kısa ve öz. Bugün Ankara gerçekten bunu gördü. Geçmiş gelecek şu oldu bu oldu vesaire artık gerçekten komşu komşuya döndük ya. Artık Ankaralı bir şeyler istiyor. 'Elinizi kaldırın kaçınızın evinde su yok' nedir ya. Benim annemin evinde su deposu yok. Annemin evinde su yoktu. Karşınızda oturduğunuz adamların hepsinin zaten evinde depo var. Arkadaşlar gerçekten Ankara'da su yok su yok."