SON DAKİKA
Doğa
7
Yeniakit Publisher
Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti
IHA Giriş Tarihi:

Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti

Marmara ile Ege Bölgesi'ni fiziki olarak ayıran Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan beyaz şölen havadan görüntülendi.

#1
Foto - Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti

Türkiye'nin en önemli oksijen kaynaklarından biri olan Kazdağları, yoğun kar yağışının ardından adeta beyaz gelinliğini giydi.

#2
Foto - Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti

Çam, gürgen, göknar ve meşe ormanlarının karla kaplanmasıyla bölgede masalsı görüntüler ortya çıktı.

#3
Foto - Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti

Yeşilin yerini beyaza bıraktığı Kaz dağları’nda kışın ve karın güzelliği her noktada görsel şölen oluşturdu.

#4
Foto - Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti

Doğanın beyaz örtüyle buluştuğu zirveler, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin akınına uğradı.

#5
Foto - Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti

Bölgedeki bu eşsiz atmosfer, doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk tarafından dron ile havadan görüntülendi.

#6
Foto - Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti

Öztürk'ün objektifine yansıyan ve Kazdağları'nın etkileyici güzelliğini gözler önüne seren görüntüler izleyenleri mest etti.

