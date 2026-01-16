Beyaza bürünen Kaz Dağları nefes kesti
Marmara ile Ege Bölgesi'ni fiziki olarak ayıran Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan beyaz şölen havadan görüntülendi.
Marmara ile Ege Bölgesi'ni fiziki olarak ayıran Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan beyaz şölen havadan görüntülendi.
Türkiye'nin en önemli oksijen kaynaklarından biri olan Kazdağları, yoğun kar yağışının ardından adeta beyaz gelinliğini giydi.
Çam, gürgen, göknar ve meşe ormanlarının karla kaplanmasıyla bölgede masalsı görüntüler ortya çıktı.
Yeşilin yerini beyaza bıraktığı Kaz dağları’nda kışın ve karın güzelliği her noktada görsel şölen oluşturdu.
Doğanın beyaz örtüyle buluştuğu zirveler, fotoğraf tutkunlarının ve doğaseverlerin akınına uğradı.
Bölgedeki bu eşsiz atmosfer, doğa fotoğrafçısı İsmail Öztürk tarafından dron ile havadan görüntülendi.
Öztürk'ün objektifine yansıyan ve Kazdağları'nın etkileyici güzelliğini gözler önüne seren görüntüler izleyenleri mest etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23