Başkan Erdoğan'dan Miraç Kandili mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum" dedi.
