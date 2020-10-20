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Gündem Skandal ortaya çıktı! Fitre ve kurban derileri PKK'ya gitmiş
Gündem

Skandal ortaya çıktı! Fitre ve kurban derileri PKK'ya gitmiş

Kars Belediyesi’ne yönelik PKK soruşturmasında HDP’lilerin terör örgütüne bağış adı altında verdiği destekler ortaya çıktı. HDP’li Cengiz Anli’nin topladığı fitre paralarını cezaevindeki teröristlere yolladığı belirlendi. Belediye encümeni Hamit Taşdelen’in de terör örgütü YPG’ye destek için kurban derisini HDP’ye bağışladığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:16:00 - 2020-10-20 12:24:32
Skandal ortaya çıktı! Fitre ve kurban derileri PKK'ya gitmiş

Kars’ta sözde Belediye Eşbaşkanı Şevin Alaca ve HDP İl Başkanı Cengiz Anli’nin de aralarında bulunduğu 16 HDP’li yöneticinin tutuklandığı PKK/KCK soruşturmasının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmayla HDP’nin PKK’ya yardımları bir kez daha deşifre edilirken, şüphelilerin, bağış adı altında toplanan paraların yanı sıra fitre ve kurban derilerini de örgüte destek sağlamak için kullandıkları belirlendi.

Fitre paraları cezaevlerine

Şüphelilerden HDP İl Başkanı Cengiz Anli ile ilgili soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Anli, Ramazan ayında topladığı fitre paralarını örgüt suçundan cezaevinden yatan şahıslara yolladı. Buna ilişkin telefon görüşmeleri de dosyaya girdi.

Teröristlerin cenazelerini topladı

Öte yandan, Kars kırsalında etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının ailelerinin cenazeyi alma konusunda her defasında şüpheli Cengiz Anli’yi aradığı da tespit edildi. Nisan ayında etkisiz hale getirilen MLKP üyesi Sinan Güneş isimli örgüt mensubunun cenazesinin teslim alınması ile ilgili de şüphelinin telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Öte yandan, 8 Şubat’ta güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen Ömer Oran isimli teröristten ele geçirilen dokümanlarda da şüphelinin isim ve telefon bilgilerinin bulunduğu tespit edildi.

Örgüte kurban derisi

Yine şüphelilerden Kars Digor HDP Belediye Encümeni Hamit Taşdelen’in PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye maddi destek sağlamak amacıyla kurban derisini HDP’ye bağışladığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca Taşdelen’in, Kağızman ilçesi Çemçe bölgesindeki silahlı örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarına yiyecek gıda vb. lojistik malzemeler götürdüğü yönünde hakkında ifade olduğu öğrenildi.

"Bağışların kayıtları yok edildi"

PKK ve HDP’nin Kovid-19 salgını kapsamında koordineli olarak topladığı sözde yardım paralarına ilişkin Kars Belediyesindeki kayıtların imha edildiği ortaya çıktı. Buna ilişkin Kars Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzazer Çağrıtekinci ile belediyede bilgi işlem biriminde çalışan Ersin G.’nin görüşme kayıtları da dosyaya girdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağrıtekinci ile belediye personeli arasında geçen görüşmeye göre, Ersin G.’nin yurt dışından yapılan yardım ve bağış maillerini sistem üzerinden sildi. Bunun üzerine Ersin G.’nin bilgisayarının incelemeye alındığı belirtilirken, ayrıca hakkında belediye tarafından disiplin süreci başlatıldığı öğrenildi.

Üniversiteden örgüte eleman temini

2014 yerel seçimlerinde Kars ve ilçelerinde belediye başkanları, belediye encümeni ve il genel meclis üyelerinin PKK terör örgütü tarafından belirlendiği bilgisi de soruşturma dosyasında yer aldı. Şüphelilerden HDP Kağızman Parti Üyesi Hazal Ağdeve’nin de örgüt mensupları tarafından belirlenen isimlerden olduğu, buna ilişkin hakkında ifade olduğu kaydedildi. Tutuklu Ağdeve’nin, Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bulunan örgüt mensuplarının talimatlarını alarak üniversite öğrencilerine aktardığı ve üniversite öğrencilerinden örgüte eleman temini sağladığı belirtildi.

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Yorumlar

Yasin

Pkk köşeye sikisinca birdbire bunların aklına türkiyenin partisi olalım gibi bir söylem gelir bu tamamen kandirmaca bir soylemdir işte bunu diyenlerin ne yaptıkları ortada yani pkk nin partisidir bunla yok barış yok turkiyelileselim bunların hepsi hikayedir tek amaçları Türkiyeyi bolmektir yancilarida chp iyi parti saadet deva ve gelecek partileridir buda böyle biline
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