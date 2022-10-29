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Yerel Skandal: Malatya’da ağır zihinsel engelli genç, bakımevinde darp edildi!
Yerel

Skandal: Malatya’da ağır zihinsel engelli genç, bakımevinde darp edildi!

​Malatya’da zihinsel engelli A.Ç'nin kaldığı bakımevinde darp edilmesine ilişkin sorumlular işten çıkarılırken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 17:55:00 -
Skandal: Malatya’da ağır zihinsel engelli genç, bakımevinde darp edildi!

Malatya’da ağır zihinsel hastalığı bulunan kişilerin tedavi gördüğü bir özel bakım merkezinde yaşanan darp olay tepki çekti.

Edinilen bilgilere göre Merkez Yeşilyurt İlçesi Sancak Mahallesi’nde 100’den fazla engellinin kaldığı özel bakım ve rehabilitasyon merkezindeki 19 yaşındaki A.Ç'nin halası Yurdagül Özvardar, bir ay önce A.Ç için hastaneden darp raporu aldıktan sonra gençi tekrar kuruma teslim etti.

Özvardar, yeğeni A.Ç'yi geçen hafta almaya gittiğinde, tekrar yanık ve darp izlerine rastladı. Özvardar bunun üzerine A.Ç’yi eve getirip, kurum hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan incemeler sonucunda bakım merkezinde şiddet uyguladığı iddia edilen bakım personellerinin işine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, olay hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve ilgili kuruluş ile ilgili idari ve adli soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. (İLKHA)

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