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Siyaset Skandal karar sonrası Türkiye ve Kanada arasında ilk temas
Siyaset

Skandal karar sonrası Türkiye ve Kanada arasında ilk temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kanada'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı ambargo ele alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:48:00 -
Skandal karar sonrası Türkiye ve Kanada arasında ilk temas

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne, gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkiler ile Yukarı Karabağ meselelerini ele aldı.

Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararını görüşen iki bakan, Yukarı Karabağ'da yaşananları da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ'da Ermenistan saldırganlığına ilişkin görüşlerini dile getirirken, Kanada'nın işgalci taraf olan Erivan yönetimine "Azerbaycan topraklarından çekilme" çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

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