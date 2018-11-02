Skandal karar… İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarını açıkladı

Brezilya’da devlet başkanlığına seçilen Jair Bolsonaro, bir gazeteye yaptığı açıklamada Brezilya ile işgal rejimi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini söyledi.

Jair Bolsonaro ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.