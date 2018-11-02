Skandal karar… İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarını açıkladı
Geçtiğimiz günlerde Brezilya’da seçimleri kazanan Jair Bolsonaro ülkesinin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.02 Kasım 2018 Cuma 06:34
Brezilya’da devlet başkanlığına seçilen Jair Bolsonaro, bir gazeteye yaptığı açıklamada Brezilya ile işgal rejimi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediğini söyledi.
Jair Bolsonaro ülkesinin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyacağını açıkladı.
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