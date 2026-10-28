Skandal iddialar gündemden düşmüyor: Sarıgül’ün partiyle ilişkisi kesildi

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’ ait özel görüntü ve belgelerinin elinde olduğu ileri sürülen Mustafa Sarıgül’e ilişkin ağzını bıçak açmayan Yeni Partililer, Sarıgül’ün kendi kararıyla parti üyeliğini askıya alması sonrası konuşmaya başladı.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Sarıgül’e ilişkin konuştu.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mustafa Sarıgül’e ilişkin olarak, “Kendisiyle ilgili iddialar açıklığa kavuştuktan sonra durumu yeniden değerlendirilir. Ama açıkladığı üzere şu anda Yeni Parti ile bir ilişkisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Yeni Parti üyeliğini askıya alan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün partileriyle bir ilişkisi bulunmadığını söyledi.