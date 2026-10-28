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Gündem Skandal iddialar gündemden düşmüyor: Sarıgül’ün partiyle ilişkisi kesildi
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Skandal iddialar gündemden düşmüyor: Sarıgül’ün partiyle ilişkisi kesildi

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Skandal iddialar gündemden düşmüyor: Sarıgül’ün partiyle ilişkisi kesildi

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, hakkındaki skandalların ardı arkası kesilmeyen Mustafa Sarıgül'ün 'Yeni Parti üyeliğimi askıya alacağım' açıklamasına ilişkin konuşarak, “Şu anda Yeni Parti ile bir ilişkisi bulunmamaktadır” dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’ ait özel görüntü ve belgelerinin elinde olduğu ileri sürülen Mustafa Sarıgül’e ilişkin ağzını bıçak açmayan Yeni Partililer, Sarıgül’ün kendi kararıyla parti üyeliğini askıya alması sonrası konuşmaya başladı.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Sarıgül’e ilişkin konuştu.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mustafa Sarıgül’e ilişkin olarak, “Kendisiyle ilgili iddialar açıklığa kavuştuktan sonra durumu yeniden değerlendirilir. Ama açıkladığı üzere şu anda Yeni Parti ile bir ilişkisi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Yeni Parti üyeliğini askıya alan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün partileriyle bir ilişkisi bulunmadığını söyledi.

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Yorumlar

Vatan

Ekremin ilişkisini neden kesmiyorsunuz Adaleti bu

Adem

Ne oldu durustluk abideleri bu kadar da fazlamı dedınız.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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