  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koç Grubu'nun 80 mağazalı mobilya markası sessiz sedasız ortadan kayboldu! Artık böyle bir marka yok

Otomobil devinden 11 milyar dolarlık yatırım! Elektrikli otomobil ve batarya üretimi için O ülkeyi seçtiler

Öğretmen istihdamına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı

İngiliz ekonomistten Mehmet Şimşek'e emekli maaşlarıyla ilgili üstü kapalı tavsiye! Duyan çileden çıktı

Emekli tümamiral açık adres verdi: Orada Türkiye'ye 500 yıldan fazla yetecek doğalgaz rezervi var

Alçak siyonistler Hazreti İbrahim'in (a.s.) kabrinin yanı başına konser alanı kurdu!

DEAŞ'ı yine sahaya sürdüler! 5 asker hayatını kaybetti

İHA-SİHA-DİHA! 'Türk havacılığının altın çağı'

Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi!

Kassam küffarı tekbirlerle vuruyor!
Spor Skandal iddia: Türk halkı tarafından çok sevilen Edgar Ie, ikiz kardeşini maçlara çıkarmış! Bu hatayı yapmış, tuhaf olay!
Spor

Skandal iddia: Türk halkı tarafından çok sevilen Edgar Ie, ikiz kardeşini maçlara çıkarmış! Bu hatayı yapmış, tuhaf olay!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 10:21:00 - 2024-05-14 10:30:20
Skandal iddia: Türk halkı tarafından çok sevilen Edgar Ie, ikiz kardeşini maçlara çıkarmış! Bu hatayı yapmış, tuhaf olay!

Bir dönem Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Gine-Bissaulu futbolcu Edgar Ie'nin Rumen ekibi Dinamo Bükreş'in maçlarında ikizini oynattığı iddia edildi. Türkiye'de de çok sevilen Edgar le, hakkındaki bu skandal olayın detayları merak edildi! Detaylar haberimizde

Rumen basınında yer alan haberlere göre devre arasında Dinamo Bükreş'e transfer olan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Edgar Ie, bir süre sonra kendisi yerine ikiz kardeşi Edelino Ie'yi takıma gönderdi.

Trabzonspor ve Başakşehir formaları giydi! Çok sevildi

Barcelona altyapısında yetişen Edgar Ie, daha sonra Lille, Nantes, Trabzonspor, Feyenoord ve Başakşehir gibi takımlarda top koşturdu. Dinamo Bükreş'in en yüksek maaş alan oyuncusu olmasına rağmen düşük performansı nedeniyle son haftalarda az süre alabilen Edgar Ie, eleştirilere maruz kaldı.

Son dönemde düşen performansının yanı sıra uzun süre Avrupa'da forma giymesine karşın İngilizce konuşmadığı görülen oyuncunun takımda sadece Portekizce bilen futbolcularla iletişim kurması, şüphelerin artmasına neden oldu.

Dinamo Bükreş yönetimi, bu gelişmelerin üzerine futbolcudan DNA testi talep etti. İkiz kardeş Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiğinden şüphelenildiği ve durumun DNA testi ile kanıtlanması halinde Dinamo Bükreş'in puan silme cezası alarak ligden düşmesi bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Edgar Ie gibi futbolcu olan ve orta sahada oynayan Edelino Ie, kariyeri boyunca yalnızca Portekiz'in alt lig takımlarında görev yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk özrü...
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk özrü...

Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk özrü...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23