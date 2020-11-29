Skandal iddia: CHP'li isim tacizden tutuklandı

CHP'nin Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırı suçundan gözaltına alındığı ileri sürüldü. Hakkında soruşturma başlatılan ve savcılık tarafından tutuklanması talep edilen U.K.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; tutuklama işleminin İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 23 Kasım günü "Nitelikli cinsel saldırı" suçlaması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelinin Maltepe Kapalı Cezaevi'ne konulduğu kaydedildi.

Taciz olayının patlak vermesinden sonra olayın üzerini örtmek için bazı kişilerin devreye girdiği ve genç kadın ile ailesiyle görüşülmeye çalışıldığı öne sürüldü. Yaşananlara ilişkin CHP il ve ilçe yöneticileri ile CHP kadın kollarının ilçe yöneticilerinin sessiz kalması ise trajedi olarak nitelendirildi.

Canan Kaftancıoğlu'na çağrı yapıldı!

Maltepe CHP yönetimi, geçtiğimiz günlerde Maltepe meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kırmızı şemsiye dağıtmıştı. Yaşanan cinsel saldırı ve saldırıyı gerçekleştiren CHP Maltepe ilçe yöneticisinin tutuklanmasıyla; Eylem Şahlar Süsem isimli Maltepeli kadın tarafından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çağrı yapıldı.

İşte o çağrı:

"Kadına cinsel saldırıda bulunan zihniyetin sağı solu orta yolcusu olmaz. Adını cumhuriyetten alan bir partide ilçe başkan yardımcısı sıfatı olan bir sapık 20 yaşında genç bir kadını zorla alı koyup şiddet uygulayarak cinsel saldırıda bulunuyor ve tutuklanıyor fakat herkes sus pus. Adeta üstü kapatılıyor. Eminim ki bu dışarıdan hiç tanımadığımız bir erkek tarafından yapılmış olsaydı bu partinin tüm kademeleri kınar ve teşhir ederdi. Fakat kendi içinden kendi yönetiminden çıkınca herkes hiç olmamış yaşanmamış gibi ölüm uykusunda adeta.

İki gün evvel 20 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulunan kızı alı koyup şiddet uygulayan parti yöneticinize karşı tavrınız alal acele yönetimi toplayıp disipline sevk etmek mi olacak sadece. Yoksa kadın örgütlülüğünde olan bir partide şiddete uğrayan kadına sahip çıkıp işin hukuki boyutunda olayın takipçisi olup ilçe yöneticiniz dahi olsa en ağır cezayı alması için mücadele edecek misiniz?"