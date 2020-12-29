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Dünya Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu
Dünya

Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Dağlık Karabağ'ı kaybeden Ermenistan kirli emelleri bir bir ortaya çıkıyor. İşgalden kurtarılan Terter'de ele geçirilen bir haritada skandal patlak verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:39:00 -
Skandal harita! Kirli planı Azerbaycan duyurdu

Ermeni işgalinden kurtarılan Terter’deki bir karakolda bulunan skandal haritada; Türkiye'nin doğusu, Azerbaycan'nın güney toprakları, Suriye, Irak ve İran'ın kuzeyi Ermenistan toprakları gibi gösterildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı.

Zaferin ardından Ermenilerin, işgalden kurtarılan arazilere ilişkin yıllardır yaptıkları planlar da ortaya çıkmaya başladı.

İşgalden kurtarılan Terter’in Sugovuşan köyünde Ermeni dilinde yazılmış kitabın içinde ilginç bir harita bulundu. Söz konusu haritada, Türkiye’nin doğudaki Iğdır, Kars, Van, Erzurum, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Diyarbakır şehirleri “Büyük Ermenistan” toprakları gibi gösteriliyor.

 

Türkiye’nin yanı sıra Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın güney toprakları Gence, Tovuz, Kazak ve Lenkeran gibi büyük şehirlerin de Ermenistan topraklarına dahil edildiği skandal haritada; İran, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak toprakları da Ermenistan sınırları içinde yer alıyormuş gibi gösterilmiş.

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