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Gündem Skandal görüntülere ‘terör’ soruşturması başlatıldı! 16 kişi gözaltına alındı
Gündem

Skandal görüntülere ‘terör’ soruşturması başlatıldı! 16 kişi gözaltına alındı

PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği sözde ‘Gençlik Kongresi’ne terör soruşturması başlatıldı. Teröristbaşı lehine slogan atan PKK sempatizanlarından 16 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 19:08:00 -
Skandal görüntülere ‘terör’ soruşturması başlatıldı! 16 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da HDP'nin gençlik kongresinde 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

HDP Gençlik Merkezi'nin, Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın da katılımıyla Diyarbakır'da bir düğün salonunda gerçekleştirilen 3'üncü olağan kongresinde, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle 16 kişi, kongre çıkışında gözaltına alındı.

Diyarbakır’da HDP’nin 3. Olağan Gençlik Kongresi’ne ‘terör’ soruşturması 

Diyarbakır'da düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı 

Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı

Kongrede, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunuldu, slogan atıldı, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verildi.

Kongrede konuşan Sancar, HDP'nin; gençlik, kadın, ekoloji partisi ve ülkede güzel bir geleceğin adresi olduğunu söyledi.

"HDP, bu ülkede geleceğin eşitlik, özgürlük ve demokrasi üzerine kurulmasını sağlamak için yolları açmaya kararlıdır." diyen Sancar, büyük bir barış projesinden söz ettiklerini ifade etti.

Sancar, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye büyük barış projesini getirecek olan bizleriz. Öncülüğünü de gençler yapacaktır. HDP olarak biz öyle, gençlere 'şunları vadediyoruz.' diye konuşma yapmayız. Biz kimseye, gençlere vadetmek gibi bir yetki ve hakka sahip olduğumuzu düşünmüyoruz çünkü karar verecek olanlar gençlerdir. HDP'yi yönetenler gençlerdir. HDP'nin karar organlarında gençler olacak. Biz sizin öncülüğünüzde, sizin mücadele kararlılığınızla, sizin bize yüklediğiniz sorumluluğun hakkını vermeye çalışıyoruz. Veremezsek bizden hesap sorun, bizi eleştirin, takip edin. Bize hata yaptığımız anda uyarıda bulunun. Gençler olmadan yanlış yola da sapabiliriz. Bizim en büyük denetçimiz sizlersiniz."

"Terör" soruşturması başlatıldı 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Kongrenin sonunda, soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar oldu.

 

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