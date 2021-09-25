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Yerel Skandal görüntüler! Zorla ateş ettirdi, kendisi vuruluyordu
Yerel

Skandal görüntüler! Zorla ateş ettirdi, kendisi vuruluyordu

Rize'de Mustafa A., Şevval isimli küçük çocuğa verdiği tabancayla zorla ateş ettirdi. Vurulma tehlikesi de yaşayan Mustafa A., yaşananları cep telefonu ile kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 10:53:00 -

Rize'de kaydedilen görüntülerde Mustafa A., evin bahçesinde Şevval isimli yeğeninin eline silah verdi ve çocuğu ateş etmesi için zorladı. Küçük kız, Mustafa A.'ya doğru ateş etti.

Tabancadan çıkan mermi şans eseri kimseyi yaralamadı. Kızın tabancayı kendisine doğru tutmasına kızan amca, kızın "Korkuyorum" sözlerine rağmen yeniden ateş etmesini istedi. Çocuktan sonra kendisi de ateş eden adam, o anları telefon kamerası ile kaydedip, sosyal medya hesabında yayınladı.

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Yorumlar

Mehmet EMİN

Memlekette bu gibi aptallar az değil ki. Yaptığına bak. Rezalet.
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