Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü! İYİ Partili görevliler ile partililer arasında arbede
Meral Akşener'in genel başkanlığını yaptığı İYİ Parti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte partililer ile İYİ Partili görevliler arasında arbede yaşandı.
İYİ Parti'nin dördüncü kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte arbede yaşandı. Ortaya atılan iddialara göre çok sayıda partili, salonun dolması nedeniyle İYİ Partili görevliler tarafından salona alınmadı.
Meral Akşener, partililere hitap etti
İYİ Parti, 4. kuruluş yıldönümü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Etkinliğe partinin üst kademe isimleri tam kadro olarak katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partililerine hitap etti.
'Salona giremezsiniz' kavgası
Akşener'in konuşmasını dinlemek için Haliç Kongre Merkezi'ne girmek isteyen partililer ile İYİ Partili görevliler arasında 'Salona giremezsiniz' tartışması çıktı.
Arbede yaşandı
Salonun dolması nedeniyle grubu içeri almayan görevliler grup arasında arbede yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.