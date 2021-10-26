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Aktüel Skandal görüntü Türkiye'de ünlü zincir markette çekildi! Sosyal medyada tepki yağdı
Aktüel

Skandal görüntü Türkiye'de ünlü zincir markette çekildi! Sosyal medyada tepki yağdı

Zincir marketlerde yaşanan fahiş fiyat sıkıntısı sürerken, ünlü bir markette reyonda gezen kedi görüntüsüne sosyal medyada tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 19:26:00 - 2021-10-26 19:32:29

Zincir marketlerden birinde çekilen videoda, şarküteri reyonunda bulunan peynir, zeytin ve salam ürünlerinin arasında bir kedinin gezdiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşların tepkisini çekti.

Türkiye'de hizmet veren zincir marketlere yönelik şikayetler bir türlü bitmek bilmiyor. Denetimlerin sıklaştırıldığı marketlerde yüksek fiyatlarla mücadele sürerken, bir yandan yeni şikayetler gündeme geliyor.

Hijyen kuralları hiçe sayıldı

Son olarak bir vatandaşın sosyal medyadan paylaştığı video tepki çekti. 5 büyük zincir marketten birinde, şarküteri reyonunda gezen kedi, hijyen kurallarına uyulmadığı için rahatsız etti.

Görüntüler tepkilere neden oldu

Videoda kedinin; peynir, zeytin ve salam ürünlerinin bulunduğu dolapta gezdiği görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

 

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