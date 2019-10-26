  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Skandal görüntü! Teröristbaşı ABD kongresinde

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle yıllardır terör örgütü PKK/YPG'ye binlerce TIR dolusu silah ve para yardımı yapan ABD, PKK'nın paravan örgütlerinden SDG'nin elebaşlarından İlham Ahmed'i Pentagon'da ağırladı.

2019-10-26 19:08:00 - 2019-10-26 23:44:52
Skandal görüntü! Teröristbaşı ABD kongresinde

Amerika Birleşik Devletleri'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye desteği sürüyor. Para ve silah yardımının ardından bölgedeki örgüt elebaşlarının, üst düzey Amerikalı yetkililerce ağırlandığı skandal görüntüler ortaya çıktı. Bunlardan biri de örgütün üst düzey isimlerinden terörist İlham Ahmed.

Terör örgütü PKK/YPG yöneticisi Ahmed, Kongre'de ağırlandı. Orada Türkiye aleyhine konuşmasına müsaade edildi ve daha sonra da Pentagon'da Amerikan bayrağının önünde yetkililerle samimi pozlar verdi.

Senatör Chris Van Hollen, terör örgütü elebaşlarından İlham Ahmed ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajında skandal ifadeler kullanan Hollen, Ahmed'i "Suriye Kürtlerinin en üst düzey siyasi temsilcisi" olarak tanıttı.

Teröriste ev sahipliği yapan Amerikalı Senatör, Kongreyi, Türkiye aleyhinde kararlar almaya davet etti.

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Buyuk. Israel. için kürtler. Kurban. Ediliyor. Kürt. Vatandașlarız. Artik. Uyansin
  • Yanıtla

davinci

hoşgeldinizz petrol getirdiniz buyrun oturun hanımefendi.hoşbulduk yüzde kaç petrol bulduk efendim.yüzde 3 düşünüyoruz şimdilik size bikaç teklifimiz daha olacak onlarıda yerine getirirseniz yüzde 4-5 düşünür tekrar görüşürüz hanımefendi.iran mı diyorsunuz ....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (533) 313 94 23