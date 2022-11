Skandal gerçek ortaya çıktı! Etleri bakın nasıl üretmişler

newfoodmagazine.com ve The Guardian gibi sitelere yansıyan habere göre The Bureau of Investigative Journalism (Araştırmacı Gazetecilik Bürosu) tarafından yayınlanan bir raporda, ABD’deki et üreticilerinin, yine ABD’de bulunan McDonald’s ve diğer fast food zincirlerine antibiyotik kullanılarak üretilmiş sığır eti sattığı iddia edildi.

Haberlere göre, yapılan araştırmalarda McDonald’s, Taco Bell gibi fast food zincirleri ile perakande devi Walmart’ın, antibiyotiklere dirençli tehlikeli mikroorganizmaların yayılmasıyla bağlantılı antibiyotikler kullanan çiftliklerden et tedarik ettiği belirlendi.

Bureau of Investigative Journalism ve The Guardian tarafından elde edilen, yayınlanmamış ABD devlet kayıtları; ABD’de Cargill, JBS ve Green Bay gibi et paketleme firmaları için sığır eti üreten çiftliklerin, insan sağlığı için “kritik önemde, en yüksek öncelikli” (HP-CIA) olarak sınıflandırılan antibiyotikleri halen kullanarak halk sağlığını riske attıkları görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu ilaçlar insanlara yönelik tedavileri için o kadar önemli ki, hayvan tarımında kesinlikle kullanılmamaları gerekiyor. HP-CIA olarak sınıflandırılan ilaçlar, insanlardaki ciddi bakteri enfeksiyonları için kullanılabilen çok sınırlı tedavilerden biri veya son çare olarak kullanılıyor. Bu antibiyotiklerin çok fazla ve gereksiz kullanımı, etkinliklerini kaybedebilecekleri anlamına geliyor.

Ortaya atılan iddialar, halk sağlığı uzmanları ve antimikrobiyal direncine ilişkin farkındalık oluşturan kampanya yürütücüleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bakteri, virüs, mantar ve parazitlerin zamanla değişmesi, antimikrobiyal dirence yol açar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Bu durumda söz konusu mikroorganizmaların ilaçlara yanıt vermez, tedavi zorlaşır ve hastalığın yayılması, ağır hastalık ve ölüm gibi riskler ortaya çıkar.

Dünya Sağlık Örgütü, mikroorganizmaların ilaçlara dirençli hale gelmesi sonucunda antibiyotik ve antimikrobiyal ilaçların etkisiz, enfeksiyonların ise “tedavi etmesi çok zor veya imkansız” hale geldiğini söyledi