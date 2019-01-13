Skandal! Fransa'dan YPG ile ortak operasyon

CENTCOM, Fransız Savunma Bakanlığı'na dayandırarak yaptığı açıklamada; Fransız savaş uçaklarının, 7 Aralık'ta Suriye'de Hajin bölgesinin DAEŞ'ten alınmasına yönelik yürütülen operasyona katıldığı belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya hava desteği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonda hastane olarak yapılan ancak terör örgütü DAEŞ'ın askeri üsse çevirdiği binanın imha edildiği belirtildi.

Ayrıca Fransız savaş uçaklarının düşman hatlarını bombaladığı ve hedefleri yok ettiği belirtildi.

Haftada 20 operasyon yapıyor

Haftada 20 hava operasyonu yaptığı açıklanan Fransız savaş uçaklarının, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını sürdüreceği kaydedildi.

DEAŞ'tan alınıyor bir başkan terör örgütüne veriliyor

Terör örgütü YPG, bir diğer terör örgütü DEAŞ'la savaşması sayesinde ABD ve koalisyonun desteğini alıyor. Ancak böylece DEAŞ'tan alınan bölgeler bir başka terör örgütü olan YPG'nin kontrolüne giriyor.