Skandal bitmek bilmiyor... Çok Güzel Hareketler 2 rezilliğinin yeni adresi belli oldu!

Düşük reyting oranları nedeniyle ekranlara veda ettiği düşünülen Çok Güzel Hareketler 2 adlı sözde komedi programının yeni adresi ortaya çıktı.

Kanal D ile yollarını ayırarak 31 Ocak tarihinde final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu. Milli ve manevi değerlerin komedi adı altında alaya alındığı skandal program artık Star TV'de yayınlanacak.

Geçtiğimiz 31 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünün final olacağı Twitter'dan duyurulan Çok Güzel Hareketler 2'nin dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu.

Milli ve manevi değerlerle alay ediyorlar

Skandal programın bazı skeçlerinde milli ve manevi değerlele alenen dalga geçilmişti. Bir skeçte erkeğin kadın kılığında rol alıp isminin Felak Nas olması ve dansöz çıkarmaları tepkileri beraberinde getirmişti.

Oynadıkları bir sahnede ise gusül abdesti ile dalga geçen skeç oyuncuları sosyal medyada tepkilerin odağı haline gelmişti.

Gençlerin Cadılar Bayramı'nı kutlamasına ailelerin nasıl tepki vereceğinin işlendiği 'Kabak Tadı' başlıklı oyunda tepki çeken anlar yaşandı.

Başka bir skeçte açıkça Cadılar Bayramı övgüsü yapılırken oyunun kapanışında, 'Bu çocuklar mutlu olacaksa karışmayın. Bazı şeyler bilinmeyiversin. Çocuklar üstüne çok gittik. İstediklerini yapsınlar' denilerek gençlere, ABD ihracı kutlamanın normal bir durum olduğu aktarılmıştı.

Aynı skeçin devamında Müslümanlar için kutsal sayılan dini bayramlarla adeta dalga geçilerek 'Cadılar Bayramı'nız mübarek olsun' ifadelerine yer verilmişti