Skandal başörtülü ilanına tepki sonrası özür geldi

Destek Yayınevi tarafından muhasebe personeli aramak için verilen iş ilanı tepki çekti. Verilen ilanda "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz" ifadelerinin yer alması büyük tepkiye neden oldu. Yayınevi yaptığı basın açıklamasında personelin işine son verildiğini ve olaydan dolayı özür dilediğini duyurdu.

Destek Yayınevi tarafından verilen söz konusu skandal ilanda Muhasebe - Finans Personel için aranılan özellikler sıralanıyor. Bu özellikler arasında ise başörtülü adayların cv'lerinin dikkate alınmayacağı şeklinde skandal ibareler yer alıyor. Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.

Yayınevinin "Ayrımcılık kabul edilemez" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"Yayınevimizin muhasebe departmanının eleman ihtiyacı sebebiyle verilen ilanda maalesef yönetimimizin bilgisi olmaksızın aranan personelin erkek ve türbanlı olmaması şeklinde bir niteleme yapılmıştır. Kurumumuz hiçbir konuda (siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih, felsefi görüş vb.) ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışa, pratikte de uygulamaya sahip bir kurumdur. Ancak ilanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu hiç istenmeyen bu vahim durum ortaya çıkmıştır. Kurumumuz kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediği gibi aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı ve erkek personel çalıştırmaktadır. Böylesine zihin bulandırıcı bir algının yaratılmasına sebep veren bahse konu personelimizin işine derhal son verilmiş olup bundan sonrasında iş ilanlarımızın yayınlanmasına yönetimimizin onayı dışında kısıtlama getirilmiştir. Kurumsal ciddiyete yakışmayacak bu tip bir provokasyona bir daha mahal verilmeyeceğini tüm kamuoyunun dikkatine sunar, istemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz."