0553 313 94 23

Skandal başörtülü ilanına tepki sonrası özür geldi

Destek Yayınevi tarafından verilen iş ilanında "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz" ifadelerinin yer alması tepkiye neden oldu. Yayınevi bir açıklama yaparak özür diledi.

28 Haziran 2018 Perşembe 21:02
Skandal başörtülü ilanına tepki sonrası özür geldi

Destek Yayınevi tarafından muhasebe personeli aramak için verilen iş ilanı tepki çekti. Verilen ilanda "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz" ifadelerinin yer alması büyük tepkiye neden oldu. Yayınevi yaptığı basın açıklamasında personelin işine son verildiğini ve olaydan dolayı özür dilediğini duyurdu.

Destek Yayınevi tarafından verilen söz konusu skandal ilanda Muhasebe - Finans Personel için aranılan özellikler sıralanıyor. Bu özellikler arasında ise başörtülü adayların cv'lerinin dikkate alınmayacağı şeklinde skandal ibareler yer alıyor. Skandal ilana nefret suçu işlendiği ve ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle tepki yağdı. Gelen tepkiler üzerine söz konusu ilan yayından kaldırıldı.

Yayınevinin "Ayrımcılık kabul edilemez" başlıklı açıklaması şu şekilde:

"Yayınevimizin muhasebe departmanının eleman ihtiyacı sebebiyle verilen ilanda maalesef yönetimimizin bilgisi olmaksızın aranan personelin erkek ve türbanlı olmaması şeklinde bir niteleme yapılmıştır. Kurumumuz hiçbir konuda (siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih, felsefi görüş vb.) ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışa, pratikte de uygulamaya sahip bir kurumdur. Ancak ilanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu hiç istenmeyen bu vahim durum ortaya çıkmıştır. Kurumumuz kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediği gibi aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı ve erkek personel çalıştırmaktadır. Böylesine zihin bulandırıcı bir algının yaratılmasına sebep veren bahse konu personelimizin işine derhal son verilmiş olup bundan sonrasında iş ilanlarımızın yayınlanmasına yönetimimizin onayı dışında kısıtlama getirilmiştir. Kurumsal ciddiyete yakışmayacak bu tip bir provokasyona bir daha mahal verilmeyeceğini tüm kamuoyunun dikkatine sunar, istemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz."

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 21:02
  1. Destek Yayınevi
  2. Destek yayınları
  3. Yelda Cumalıoğlu

YORUM YAZ

  • MUAZMUAZ5 sa önce
    :)) Güzel soru? Bu haber ile fotoğraf arasındaki ilgi nedir? Biri açıklatayabilir mi?
  • Zulüm 1453'de bittiZulüm 1453'de bitti7 sa önce
    Dekolteli adaylar tercihimizdir deyiverinde bu eziyetten kurtulun yahu,ne diyordu bir gazeteci,inadına dekolte giyinin cumhuriyet kadını dekolte giyinmelidir.ALLAH ile savaşa devam da bari bu kadar küçülmeyin,başvuruya gelen tesettürlüye durumu anlatın yeter,ilana bunu ayan beyan yazmakta ne ki !
  • LEVENTLEVENT7 sa önce
    kaldirmalari onemli degil, bu onlarin kafa yapisini gosterir, demekki bu lavuklar bizim kardeslerimizi sadece basi kapali diye ise almayacaklar. Allah sizin isletmenizi yerin dibine gecirsin
  • YusufYusuf7 sa önce
    iç çamaşırını belli edemiyorsan yeterince medeni ve cesur değilsindir felsefesi içselleştirilirse sonuç bu olur.
  • HAŞMETHAŞMET7 sa önce
    DESTEK YAYIN EVİNE AİT BİR KAĞIT parçası dahi almayacağız... MÜSLÜMANLAR UYANIN ARTIK. KALBİNİZDE UFACIKTA OLSA ALLAH SEVGİSİ OLAN varsa bunlardan bir kağıt dahi almayın
  • şşştşşşt6 sa önce
    Erkek de olmasın diyor. Bu daha enteresan.
  • koray kaplankoray kaplan7 sa önce
    bu sarışın hanım kim? Orada mı çalışıyor?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
  1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
  2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
  3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
  4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
  5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
  6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
  7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
  8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
  9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
  10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
  11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
  12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
  13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
  14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
  15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
  16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
  17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
  18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
  19. Kimler limonlu su içemez?
  20. Yapay kornea da üretildi
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...