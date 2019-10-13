Skandal Barış Pınarı açıklamasında bulunan Mustafa Akıncı kimdir?

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili "Akan su değil kandır" açıklamasına tepki veriliyor. Skandal açıklamasının ardından arama motorunda Mustafa Akıncı kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Mustafa Akıncı'nın hayatı ve mesleğine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Mustafa Akıncı kimdir? İşte ayrıntılar...

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde açıklama yapmış, açıklamasında harekata destek belirtmediği gibi Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu iddia etti.

KKTC 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Mustafa Akıncı kazandı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Buna göre Mustafa Akıncı, oyların yüzde 60'ını alarak 2015'te KKTC'nin cumhurbaşkanı oldu.

1947 yılında Limasol’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1975 yılında oluşturulan Kurucu Meclis’te, Kurucu Meclis üyesi olarak görev yaptı. 1976,1980 ve 1986 yıllarında 3 kez Lefkoşa Belediye Başkanlığı'na seçildi. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin kuruluşunda etkin rol üstlenerek ilk başkanlığını yaptı.

1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanlığı yaptı.1993 Erken Genel Seçimlerinde ve 6 Aralık 1998 Genel Seçimlerinde Toplumcu Kurtuluş Partisin’den Lefkoşa Milletvekili seçildi. 30-12-1998 – 8-6-2001 yıllarında UBP-TKP Koalisyon Hükümetinde, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

28 Haziran 2003’de sivil insiyatif olarak kurulan Barış ve Demokrasi Hareketi’nin kurucularındandır. 18 Temmuz 2003’de partileşen Barış ve Demokrasi Hareketi’nin Genel Başkanlığına seçildi.

14 Aralık 2003 Genel Seçimlerinde ve 20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimlerinde Barış ve Demokrasi Hareketi’nden Lefkoşa Milletvekili seçildi. 1 Mayıs 2009 tarihinde milletvekilliği görevi sona ermiştir.

İngilizce biliyor. Evli ve üç çocuk babasıdır.

4 yıldır KKTC Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmekte olan Akıncı, Barış Pınarı Harekatına ilişkin açıklamasıyla gündemde konuşulan isimler arasında yer alıyor.