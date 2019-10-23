0553 313 94 23

Skandal açıklamayı yaptı! 'Türkiye savaş suçundan sorumlu tutulabilir'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmanın ardından skandal bir açıklamada bulundu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:34
Skandal açıklamayı yaptı! 'Türkiye savaş suçundan sorumlu tutulabilir'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin savaş suçu işlemekten sorumlu tutulabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi savunmak için Türkiye ile bir savaşa girmeyeceklerini söyledi.

Washington'ın Suriye'den asker çekme kararının bölgede YPG'yi 'tehlikeye attığı' iddialarına cevap veren Esper, "ABD uzun dönemli NATO müttefikine karşı Kürtleri korumak için kesinlikle savaşmayacak" dedi.

Esper, diğer yandan Suriye'de Türkiye'nin Ankara destekli kuvvetlerin YPG'ye karşı işlediği iddia edilen savaş suçlarından kısmen sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Esper, "Raporları gördüm. Korkunçlar ve doğruysa ve doğru olduklarını varsayıyorum, savaş suçları olacağını düşünüyorum” dedi. Bu konunun takip edileceği mesajı veren Esper, "Bu suçların arkasındakiler sorumlu tutulmalı, çoğu durumda da Türkiye'nin sorumlu olduğunu görüyoruz" dedi.

BM ve Uluslararası Af Örgütü'nden savaş suçu uyarısı

Birleşmiş Milletler, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki Türkiye'nin Suriye'de desteklediği grupların yaptıklarının "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de Türkiye’nin askeri operasyon sırasında, “savaş suçu işlendiğini” iddia etmişti. Örgütten yapılan açıklamada, Türk ordusunun ve desteklediği Suriyeli askeri unsurların operasyonlarının, “hukuka aykırı bir şekilde sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da “ciddi ihlaller” ve “savaş suçu teşkil” ettiği iddia edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:34
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Esper

YORUM YAZ

  • Mevzu Bahis VatansaMevzu Bahis Vatansa16 sa önce
    Kolay kolay sevrden vazgeçmeyecekler önlemlerimizi sağlam almamız şart ve Vatansever olan diplomatından, tüccarına, askerinden siyasetçisine kadar herkesin fikri ve desteği çok önemli Türkiye en kötü senaryolara dahi Dünya'ya birlik olduğunu ve her şeye hazır olduğunu göstermeli.
  • pkk ezilecekpkk ezilecek19 sa önce
    Sionist-Evanjelik haydutlarin Pkk ACISI
  • meşemeşe19 sa önce
    zeytin dalı,fıratkalkanı,barışpınarında bir tane sifil ölmedi yaralanmadı, bir tane ev zarargörmedi , bunu dünya biliyor , eyamarika elinde bilgivarsa acıkla resimlerinigöster, sizve yandaşların ıraktataş üstündetaş bırakmadınızbinlerce insanı şehitettiniz halahuzurgelmedi kan vegözyaşı dinmedi ,ıraktasadamınelinde kimyasalsilahvar dedinizkimyasalsilah varmıydı , tümdünyayıkandırdınız yalan söylediniz yalada yalansöylüyorsunuz ,siz suriyeninbazıbölgelerineypg,pyd,pkk ileberaber girdinizgirmişoldugunuz yerlerdekatliamyaptınız binlerceinsanı şehitettinizbinlerce insaneviniterk etti ,esat yıllardır kendihalkınayasakolanbombalrıattı , kimyasal silahkullandı binlerceinsanı şehit ettihiçsesinizçıkmadı ,bizmazlumları pkk , ypg,pyd ninzulmumden kurtarınca netür iftira atacagınızı, bilemiyorsunuz,,sizin binlece kilometredengelerek suriyede ne işinizvar,deaşı kimkurdu ,deaşlılar şu an neredeler , deaşlılara busilahları, mermileri , son model arabaları kim verdi hepsinisizverdinizhepsideabdmenşeli, ,, sizin gayenizpetrol, silahsatmak ,siz savaş sucu işlemiyorsunuzda bizmi işliyoruz , biznokta atışıyapıyoruz, nerdepkk,ypgpyd varsa tam tepesine, anlınınortayerden vuruyoruz ,sizin yapmışoldugunuztünellerde vuruyoruz.
  • AkilAkil19 sa önce
    .......... gidinlan ordan İsrail öldürürken kimse nin sesi çıkmıyor Türkiye olunca savaş suçu oluyor
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 19 sa önce
    Hadi Oradan Yalancı. Onu Ancak Siz Yaparsınız.
  • KlmKlm19 sa önce
    Artık o eski Türkiye yok. Tüm yapılanlar devletimizin resmi kaydı altına alınıyor. Yalan ve iftiralarınıza cevap verecek askeri, hukuki ve siyasi deliller hazır durumda. 
  • Alperen Alperen 20 sa önce
    Amerika gittikçe yalnızlaşıyor ve saldırganlaşıyor. Acaba neden??? Dünya hakimiyseniz tehlikeye mi girdi??!!!!! :)
  • tuğrultuğrul20 sa önce
    Vay ........ Amerikalı yıllardır savaş suçu siz işliyorsunuz. Gayya kuyusunun taşları, zalimler, haydutlar, dünyayı ateşe veren bozguncu fitneciler. Cehennem hararetiyle sizleri yutmayı bekliyor. İnsanlık sizden utanıyor.
  • NurNur20 sa önce
    Hadi oradan pislikler nereden vuracağınızı şaşırdınız esede israile suidilere sisiye maynmara katliam yapanlara sus kendinizede öyle ırakta yaptığınız katliam tecavüzler unutulmadı pislikler sizi kan emici yarasalar sizi !! Elkaideniz daeşiniz pkknız pydniz le fötönüzle müslümalara kan kusturdunuz rezilce kahpece şerefsizce.lanetli kavim israille ve diğerleriyle kanını döktünüz ümmet yok etmeye çalışıyorsunuz ne yazıkki suidiler ve birleşik arap devletleriyle birlikte şiiler vahabiler de bedel ödeyecek sizinle. tc nin ayağına çelme takıyorlar teröre destek verip para döküyorlar bu sözde müslümanlar Allah ayaklarınıza dolandırsın kazdığınız kuyulara düşün.Allah bizimle Allah var gam yok katiller
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM20 sa önce
    ULAN ŞEREFSİZ ABD Lİ YÖNETİCİLER . HEPİNİZ SAVAŞ SUÇLUSUSUNUZ İSRAİL DE.KAFANIZA GÖRE BİR DÜNYA YOK
  • Mehmet diyarbakırMehmet diyarbakır21 sa önce
    Alçaklar savaş suçunu ancak sizişlersiniz rakkada halıbombardımanı misket bombaları fosfor atan yaratıklarsınız
  • HikmetHikmet21 sa önce
    Asıl savaş suçu işleyen sizlersiniz Türkiye hiç vakit kaybetmeden BM ye başvurup daes,pyd,pkk, olmak üzere dünyadaki bütün terör örgütleriyle işbirliği yapıp kaos çıkaran bu ülke hakkında savaş sucu işlediğini oylatmasi gerekir ve bedelinde tüm dünya olarak bunlara odetmesi sarttir
  • ZAFERİMZAFERİM21 sa önce
    YENİLDİKLERİNİ BİR TÜRLÜ KABULLENEMİYORLAR !
  • ÇakırcalıÇakırcalı21 sa önce
    Terör örgütü suçsuz,kendini savunan TÜRKİYE suçlu öyle mi ? Akbabalar,leş kargaları,sırtlanlar BU HALK SİZİ ÇOKTAN MAHKUM ETTİ haberiniz ola,
  • kalaminokalamino21 sa önce
    BM VE AF ÖRGÜTÜ DENILEN TERÖRISTLER AMERIKA VE ISRAIL SIVILLERI BOMBALARKEN ÜLKELERI ISTILA EDERKEN SAVAS SUCU ISLEMIYOR TÜRKIYE KENDINI VE MILLETINI SAVUNURKEN SAVAS SUCU OLUYOR BM VE AF ÖRGÜTÜ BUNLARIN HEPSI AYNI TERÖRISTLERIN YALTAKCISIDIRLAR ASIL TERÖRISTLER BUNLARDIR DÜNYAYI ISTEDIKLERI GIBI PARCALAYIP BÖLÜYORLAR.
  • MEHMETMEHMET21 sa önce
    KANI BOZUK ŞEREFSİZLER. Dünyanın heryerinde tecavüz,sivil ölüm,kimyasal silah kullananlar, en şefkatli orduya savaş suçundan bahsediyor. İnşallah birgün bunları iddia edenlere karşı savaş suçu işlemek nasip olur..
  • KamilKamil21 sa önce
    O..........ğun vermek onda biridir. Diğer dokuzu kimde bulunuyor Türk vatandaşı iyi biliyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  1. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  2. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  3. Türkiye'yi kınıyordu... Polis..
  4. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  5. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  6. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  7. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  9. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  10. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  11. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  12. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  13. Galatasaray'da Küfür krizi!
  14. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  15. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  16. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  17. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  18. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  19. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  20. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  21. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  22. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  23. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  24. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  25. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  26. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  27. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  28. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  29. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  30. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi