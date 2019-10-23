Skandal açıklamayı yaptı! 'Türkiye savaş suçundan sorumlu tutulabilir'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin savaş suçu işlemekten sorumlu tutulabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi savunmak için Türkiye ile bir savaşa girmeyeceklerini söyledi.

Washington'ın Suriye'den asker çekme kararının bölgede YPG'yi 'tehlikeye attığı' iddialarına cevap veren Esper, "ABD uzun dönemli NATO müttefikine karşı Kürtleri korumak için kesinlikle savaşmayacak" dedi.

Esper, diğer yandan Suriye'de Türkiye'nin Ankara destekli kuvvetlerin YPG'ye karşı işlediği iddia edilen savaş suçlarından kısmen sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Esper, "Raporları gördüm. Korkunçlar ve doğruysa ve doğru olduklarını varsayıyorum, savaş suçları olacağını düşünüyorum” dedi. Bu konunun takip edileceği mesajı veren Esper, "Bu suçların arkasındakiler sorumlu tutulmalı, çoğu durumda da Türkiye'nin sorumlu olduğunu görüyoruz" dedi.

BM ve Uluslararası Af Örgütü'nden savaş suçu uyarısı

Birleşmiş Milletler, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'deki Türkiye'nin Suriye'de desteklediği grupların yaptıklarının "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de Türkiye’nin askeri operasyon sırasında, “savaş suçu işlendiğini” iddia etmişti. Örgütten yapılan açıklamada, Türk ordusunun ve desteklediği Suriyeli askeri unsurların operasyonlarının, “hukuka aykırı bir şekilde sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı, bunun da “ciddi ihlaller” ve “savaş suçu teşkil” ettiği iddia edilmişti.