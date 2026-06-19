Her şey ormanlarımız için! ‘Ateş savaşçıları’ sezona hazır
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarına da müdahale eden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olası yangınlar için hazırlıklarını tamamladı. Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, "36 arazözümüz, 10 su ikmal aracımız, 44 ilk müdahale aracımız bulunuyor. Bununla beraber orman köylerimize dağıttığımız 304 su tankerimiz var. Orman yangınlarında en büyük gücümüz, tabii ki personelimiz. Toplam 1880 personelimizle yeşil vatanı korumak ve diğer faaliyetleri yerine getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.