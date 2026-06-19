Her şey ormanlarımız için! ‘Ateş savaşçıları’ sezona hazır

“YANGIN YÖNÜNDEN RİSKLİ 26 YERLEŞİM YERİ ETRAFINDA BAKIM YAPILACAK” Yaslıkaya, yangınların önlenmesi için geçen yıl 400 kilometre yol kenarı bakımı yaptıklarını, bu yıl da 500 kilometrede bakım ve temizlik yapacaklarını anlatarak, "Bu yıl ilk defa faaliyete geçirdiğimiz, yangın yönünden riskli bulduğumuz 26 yerleşim yeri etrafında yangın önlenmesine katkı sunacak bakım yapılacak. Bizim için orman yangınlarının önlenmesinde önemli olan husus, özellikle 'yangın sezonu' diyebileceğimiz 15 Ekim'e kadar devam edecek zamanda açık alanda ateş yakılmaması. Bu konuda halkımızın desteğini bekliyoruz. 15 Haziran'dan 15 Ekim'e kadar yöremizde ormana giriş yasağı var. Halkımızın bu konuda da duyarlı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Yangının bulunduğu her yerde olduklarına dikkati çeken Yaslıkaya, "'Ateş savaşçılarımız' sadece Kastamonu'da değil, Genel Müdürlüğümüz tarafından ihtiyaç duyulması halinde diğer bölgelere de göreve hazır." diye konuştu.