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"Skala Sanat Eğitimleri" başlıyor

Eğitimler, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin Balat yerleşkesinde gerçekleştirilecek

03 Ocak 2019 Perşembe 12:04
"Skala Sanat Eğitimleri" başlıyor

Plato Sanat tarafından organize edilen "Skala Sanat Eğitimleri", İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin Balat yerleşkesinde başlıyor.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde bulunan Plato Sanat; 2010 yılından itibaren sergi, etkinlik ve performanslara yer veren güncel sanat mekanı olarak faaliyet gösteriyor.

Sanatla bütünleşik eğitim anlayışını benimseyen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; sanat eğitimleri ile bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı hedefliyor, Plato Sanat tarafından organize edilen "Skala Sanat Eğitimleri" ile teorik bilgiyi profesyonel eğitmenlerle bir araya getiriyor.

Üniversitesinin Balat yerleşkesinde yer alan Plato Sanat; sanatı hobi olmaktan çıkarıp hayatın merkezine yerleştiriyor, profesyonel eğitmenlerin yer aldığı ve birçok konu başlığının bulunduğu "Skala Sanat Eğitimleri" ile güncel sanatı ulaşılabilir hale getiriyor. Herhangi bir katılım şartı bulunmayan eğitimlerde sertifika da veriliyor.

Plato Sanat, sanatsal duyarlılığı olan, kendisine yeni bir bakış açısı arayan herkesi bekliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 12:04
  1. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

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