Sızma girişiminde bulundular! Teröristler böyle öldürüldü
Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişiminde bulunan bir grup teröristi etkisiz hale getirdi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde başarılı operasyonlarla teröristlerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde 7/24 teyakkuzda.
Rasulayn ve Tel Abyad'da teröristlerin sızma girişimleri tek tek bertaraf ediliyor.
TRT Haber, sızma girişiminde bulunan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerine ulaştı.
Bölgede son 3 günde 14, bir haftada 19 ve ekim ayı boyunca 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.