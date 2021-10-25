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Gündem Sızma girişiminde bulundular! Teröristler böyle öldürüldü
Gündem

Sızma girişiminde bulundular! Teröristler böyle öldürüldü

Mehmetçik, Barış Pınarı Bölgesi'nde sızma girişiminde bulunan bir grup teröristi etkisiz hale getirdi. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 13:14:00 -

Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde başarılı operasyonlarla teröristlerden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde 7/24 teyakkuzda.

Rasulayn ve Tel Abyad'da teröristlerin sızma girişimleri tek tek bertaraf ediliyor.

TRT Haber, sızma girişiminde bulunan bir grup teröristin etkisiz hale getirildiği anların görüntülerine ulaştı.

Bölgede son 3 günde 14, bir haftada 19 ve ekim ayı boyunca 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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