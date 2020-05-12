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Sızma girişiminde bulundular! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:24:00 - 2020-05-12 11:27:29
Sızma girişiminde bulundular! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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