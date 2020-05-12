Sızma girişiminde bulundular! MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."